Meteo Garbagnate Milanese, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

Nella giornata di Domenica 27 Ottobre, Garbagnate Milanese si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso e piovoso. Le previsioni meteo indicano che la giornata inizierà con piogge leggere, che si protrarranno anche nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14,9°C e i 18,4°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90% in molte ore della giornata.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,9°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori di 0,21mm di pioggia previsti. Con il passare delle ore, la situazione meteorologica inizierà a cambiare, e già dalle prime luci dell’alba, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, ma le piogge tenderanno a diminuire. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 18,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 98%, ma la probabilità di pioggia si ridurrà notevolmente. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra i 3,7km/h e i 5,7km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere nuvolose, con una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 17,1°C. Le piogge riprenderanno, con intensità leggera, e si registreranno accumuli di pioggia fino a 0,11mm. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’86%, mentre i venti si faranno sentire con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest.

La sera porterà con sé un aumento dell’intensità delle precipitazioni, che si presenteranno sotto forma di pioggia leggera. Le temperature si manterranno intorno ai 15,6°C, con una copertura nuvolosa al 100%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 13,2km/h, contribuendo a un clima umido e fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Garbagnate Milanese indicano una giornata di Domenica 27 Ottobre caratterizzata da piogge leggere e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Garbagnate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.21 mm 5.5 ENE max 14 Grecale 92 % 1022 hPa 3 nubi sparse +14.4° perc. +14.3° prob. 30 % 4.9 NNE max 5.8 Grecale 93 % 1022 hPa 6 nubi sparse +14.2° perc. +14.1° prob. 30 % 5.6 NE max 7.4 Grecale 92 % 1022 hPa 9 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° prob. 3 % 2 E max 3.8 Levante 80 % 1024 hPa 12 cielo coperto +18.3° perc. +18.2° Assenti 5.7 SSO max 5.4 Libeccio 75 % 1024 hPa 15 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° prob. 18 % 4.5 SO max 6.3 Libeccio 81 % 1024 hPa 18 pioggia leggera +16.2° perc. +16.3° 0.58 mm 2.8 SO max 5.8 Libeccio 91 % 1025 hPa 21 pioggia leggera +15.8° perc. +15.9° 0.22 mm 5.8 OSO max 11.4 Libeccio 94 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:13

