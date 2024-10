Meteo Gela, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 20 Ottobre, Gela si troverà a vivere un clima variabile, con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di meteo instabile. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,6°C. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a una mattina serena e temperature che saliranno fino a 20,9°C. Tuttavia, nel pomeriggio, le nuvole torneranno a coprire il cielo, portando a un aumento della copertura nuvolosa e temperature stabili. La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, mantenendo temperature fresche attorno ai 19°C.

Durante la notte, Gela inizierà con piogge leggere che porteranno a una copertura nuvolosa del 55%. La temperatura percepita sarà di 18,6°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà e, a partire dall’01:00, si avrà un cielo sereno e una temperatura che scenderà leggermente a 18,5°C. Questo trend di bel tempo continuerà fino alle prime ore della mattina, quando si registreranno temperature comprese tra 18°C e 19,2°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 1% al 46%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni significative, ma con un’alta umidità che si attesterà attorno al 67%.

Con l’arrivo della sera, Gela si troverà sotto un cielo coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,3°C. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo un’intensità leggera. La pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1022 hPa, segno di stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Gela indicano un inizio di settimana con un clima variabile. Dopo una Domenica caratterizzata da nuvole e temperature fresche, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi, con un ritorno a cieli sereni e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.5° perc. +18.5° prob. 30 % 3.2 SO max 5.8 Libeccio 80 % 1015 hPa 4 cielo sereno +18° perc. +18° prob. 20 % 4.1 ESE max 5.7 Scirocco 81 % 1015 hPa 7 poche nuvole +18.6° perc. +18.6° prob. 8 % 7.6 E max 7.4 Levante 80 % 1017 hPa 10 nubi sparse +20.3° perc. +20.2° Assenti 9.7 SSE max 11.4 Scirocco 71 % 1018 hPa 13 cielo coperto +21° perc. +20.9° Assenti 12.7 SSE max 14.5 Scirocco 67 % 1018 hPa 16 nubi sparse +20.8° perc. +20.8° prob. 4 % 12.6 SSE max 15.4 Scirocco 70 % 1019 hPa 19 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° Assenti 15.2 ESE max 17.4 Scirocco 76 % 1021 hPa 22 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° Assenti 10.9 E max 12.9 Levante 77 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:15

