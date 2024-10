Meteo Gela, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gela di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e piovoso. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 26°C nel corso della giornata. La presenza di nuvole e la possibilità di pioggia leggera nel tardo pomeriggio e nella sera saranno gli aspetti più rilevanti da tenere in considerazione.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà del 36%, con una leggera brezza proveniente da est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 16%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a 24,5°C alle 08:00. La copertura nuvolosa sarà contenuta, attorno al 18%, e il vento soffierà da sud-est con intensità crescente, raggiungendo i 20,4 km/h alle 10:00. La probabilità di pioggia rimarrà assente fino a questo momento.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 100% intorno alle 13:00. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 25°C. Le condizioni di vento rimarranno tendenzialmente stabili, con raffiche che potranno raggiungere i 34,4 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, e si prevede che nel tardo pomeriggio si verifichino piogge leggere.

La sera porterà con sé un cielo coperto e la continuazione delle piogge, con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,86 mm. La probabilità di pioggia salirà fino al 69%, rendendo consigliabile portare con sé un ombrello.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gela nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Dopo la pioggia di Giovedì, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno gradevoli. Pertanto, si consiglia di monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti e prepararsi a una transizione verso un clima più sereno nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.2° perc. +22.7° Assenti 5.8 ENE max 5.8 Grecale 86 % 1011 hPa 4 poche nuvole +22° perc. +22.5° Assenti 7.7 E max 8.2 Levante 88 % 1010 hPa 7 cielo sereno +23.4° perc. +23.9° prob. 12 % 11.3 ESE max 15.9 Scirocco 81 % 1010 hPa 10 poche nuvole +25.6° perc. +26.2° prob. 14 % 20.4 SSE max 29 Scirocco 76 % 1009 hPa 13 cielo coperto +25.9° perc. +26.5° Assenti 23.4 SSE max 34.1 Scirocco 74 % 1007 hPa 16 cielo coperto +24.7° perc. +25.5° Assenti 15.1 S max 22 Ostro 86 % 1007 hPa 19 cielo coperto +24.2° perc. +25° prob. 20 % 8.8 SE max 9.8 Scirocco 90 % 1008 hPa 22 cielo coperto +24° perc. +24.8° prob. 65 % 0.9 S max 3.7 Ostro 87 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:39

