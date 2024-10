Meteo Gela, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gela di Mercoledì 16 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 20,8°C. Con l’avanzare della giornata, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo un clima stabile e gradevole.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà fino a 23,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che raggiungeranno il 100%. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra i 1,8 km/h e i 10,5 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest. L’umidità si attesterà attorno al 60%, rendendo l’aria leggermente umida ma comunque confortevole.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto, con una leggera diminuzione della temperatura che scenderà a circa 22,8°C. La copertura nuvolosa si ridurrà parzialmente, passando a 51% verso le 15:00. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, con intensità che non supererà i 9,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 72%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21,2°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che toccheranno il 96%. Anche in questo caso, il vento sarà debole, contribuendo a mantenere un clima tranquillo e senza precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gela nei prossimi giorni non evidenzieranno cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature miti e una leggera umidità. È consigliabile prepararsi a giornate simili, con un clima stabile e gradevole, ideale per attività all’aperto, pur mantenendo un occhio attento alle eventuali variazioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 2.5 NE max 3.1 Grecale 71 % 1020 hPa 4 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° Assenti 5.3 NE max 5.3 Grecale 71 % 1020 hPa 7 cielo coperto +21.5° perc. +21.4° Assenti 3.5 ENE max 3.8 Grecale 64 % 1021 hPa 10 cielo coperto +23.4° perc. +23.4° Assenti 8 SO max 7.3 Libeccio 59 % 1021 hPa 13 cielo coperto +23.8° perc. +23.8° Assenti 9.1 SSO max 8.6 Libeccio 61 % 1019 hPa 16 nubi sparse +22.8° perc. +23° Assenti 5.5 S max 6 Ostro 72 % 1019 hPa 19 cielo coperto +21.9° perc. +22.2° Assenti 4.6 ESE max 5.1 Scirocco 79 % 1020 hPa 22 cielo coperto +21.2° perc. +21.5° Assenti 4.2 E max 4.7 Levante 81 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:21

