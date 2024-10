Meteo Gela, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 5 Ottobre, Gela si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene durante la mattina, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 19,6°C a un massimo di 23°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. I venti soffieranno principalmente da Ovest, con intensità che raggiungeranno i 39,4 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà attorno al 60%. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che varieranno tra 8,8 km/h e 15,9 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,6°C entro le 09:00. La brezza vivace accompagnerà la giornata, con venti che soffieranno a una velocità di circa 18,5 km/h. L’umidità diminuirà, portandosi al 51%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 23°C, mantenendo un cielo sereno e una leggera copertura nuvolosa che non supererà il 5%. I venti si intensificheranno, raggiungendo i 39,4 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 56%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica cambierà leggermente. Il cielo si coprirà di nubi sparse, con una temperatura che scenderà a 20,2°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con intensità che varieranno tra 23 km/h e 30,5 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 58%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gela nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Domani, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un incremento della nuvolosità. Gli amanti del bel tempo potranno godere di una giornata all’insegna del sole e della brezza, rendendo Sabato 5 Ottobre un giorno ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.8° perc. +20.6° Assenti 14.2 ONO max 15.6 Maestrale 63 % 1013 hPa 4 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 17.7 ONO max 20.1 Maestrale 70 % 1012 hPa 7 cielo sereno +20.4° perc. +20.1° Assenti 15.7 NO max 20.4 Maestrale 64 % 1014 hPa 10 cielo sereno +23° perc. +22.7° Assenti 25.8 O max 30.3 Ponente 52 % 1014 hPa 13 cielo sereno +22.9° perc. +22.7° Assenti 34.6 O max 39.4 Ponente 57 % 1013 hPa 16 cielo sereno +21.8° perc. +21.5° Assenti 33.4 O max 38.3 Ponente 58 % 1013 hPa 19 nubi sparse +20.9° perc. +20.5° Assenti 30.5 ONO max 35.1 Maestrale 57 % 1014 hPa 22 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° Assenti 21 NO max 24 Maestrale 59 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:36

