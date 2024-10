Meteo Genova, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Genova indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 16,1°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, che porterà a condizioni più serene nella mattina.

Nel dettaglio, la mattina si aprirà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 23,7 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi attorno al 5%, il che suggerisce una giornata asciutta e soleggiata.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di circa 19,8°C. Il cielo rimarrà perlopiù sereno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà ulteriormente, portando a un’ulteriore diminuzione della probabilità di pioggia. I venti si manterranno moderati, con intensità che varieranno tra 14,8 km/h e 18,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’82%, garantendo un comfort climatico accettabile.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, stabilizzandosi intorno ai 17°C. Il cielo continuerà a presentarsi sereno o con nubi sparse, senza alcuna previsione di pioggia. I venti si manterranno leggeri, con velocità che non supereranno i 16 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Genova nei prossimi giorni indicano un clima stabile e gradevole, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, il che suggerisce un inizio di settimana all’insegna della tranquillità. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere della bellezza della città e del suo splendido lungomare.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.1° perc. +16.1° prob. 72 % 17.8 NNO max 25.4 Maestrale 90 % 1020 hPa 3 cielo coperto +16° perc. +16° prob. 20 % 20.4 NNO max 29.5 Maestrale 91 % 1020 hPa 6 nubi sparse +16° perc. +16.1° prob. 15 % 21.9 NNO max 31.1 Maestrale 92 % 1021 hPa 9 nubi sparse +16.8° perc. +16.9° prob. 9 % 21.5 NNO max 30.9 Maestrale 90 % 1023 hPa 12 nubi sparse +18.7° perc. +18.8° prob. 3 % 21.5 NNO max 31.6 Maestrale 85 % 1023 hPa 15 nubi sparse +19.3° perc. +19.4° Assenti 14.8 N max 22.5 Tramontana 83 % 1023 hPa 18 nubi sparse +17.2° perc. +17.3° Assenti 14.3 N max 20.2 Tramontana 89 % 1025 hPa 21 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° Assenti 15.7 N max 21.2 Tramontana 86 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:49 e tramonta alle ore 18:27

