Meteo Genova, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 19 Ottobre a Genova indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere, specialmente nelle ore centrali della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 16°C e i 18°C, mentre il vento soffierà con intensità moderata, proveniente principalmente da nord. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel corso della mattinata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. La velocità del vento sarà di circa 9,8 km/h, con una leggera brezza. Man mano che si passerà alla mattina, il cielo si coprirà completamente, mantenendo una temperatura simile. La probabilità di pioggia rimarrà bassa fino a metà mattinata, ma già dalle 12:00 si registreranno le prime precipitazioni leggere, con un’intensità di 0,16 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che scenderanno leggermente fino a raggiungere i 17°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 23,4 km/h, e la probabilità di pioggia si attesterà intorno al 62%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, superando l’84%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 16°C. Il vento si manterrà sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà, ma rimarrà comunque presente.

In conclusione, le previsioni meteo per Genova nei prossimi giorni evidenzieranno un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Domenica si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature in lieve aumento. Tuttavia, è importante monitorare gli aggiornamenti, poiché la situazione meteorologica potrebbe variare. L’inizio della settimana porterà con sé un clima più stabile e temperature più gradevoli, rendendo le giornate più favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16° perc. +15.8° prob. 27 % 9.8 N max 10.7 Tramontana 80 % 1016 hPa 3 cielo coperto +15.8° perc. +15.6° prob. 22 % 13.5 N max 18.2 Tramontana 85 % 1015 hPa 6 cielo coperto +16° perc. +16° prob. 3 % 16.1 N max 22 Tramontana 87 % 1015 hPa 9 cielo coperto +17.3° perc. +17.3° prob. 15 % 16.2 NNO max 21.8 Maestrale 85 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +18° perc. +18.1° 0.16 mm 16.7 N max 22.2 Tramontana 84 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +17.5° perc. +17.4° 0.19 mm 14.3 N max 21.3 Tramontana 84 % 1016 hPa 18 cielo coperto +16.4° perc. +16.5° prob. 62 % 16.7 NNO max 23.5 Maestrale 89 % 1017 hPa 21 cielo coperto +15.9° perc. +15.9° prob. 20 % 18 NNO max 28.8 Maestrale 88 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:48 e tramonta alle ore 18:28

