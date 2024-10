Meteo Genova, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 1 Novembre, Genova si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà limpido per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 15°C durante le prime ore della notte fino a un massimo di 20,5°C nel corso della mattina. La presenza di venti leggeri, con velocità che non supereranno i 9,6 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, mentre l’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 60% e il 78%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. L’assenza di precipitazioni e la bassa copertura nuvolosa, che rimarrà al 0%, garantiranno una visibilità ottimale. I venti, provenienti principalmente da Nord e Nord-Est, si muoveranno a una velocità di circa 9 km/h, creando una leggera brezza che renderà l’aria fresca e piacevole.

Nella mattina, il sole continuerà a brillare, portando le temperature a salire fino a 20,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori che non supereranno il 4%. Anche in questa fase della giornata, i venti si manterranno leggeri, favorendo una sensazione di benessere. L’umidità, sebbene in lieve aumento, non risulterà fastidiosa.

Il pomeriggio si preannuncia altrettanto sereno, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 7%, ma senza compromettere la bellezza del cielo azzurro. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il resto della giornata.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che passerà a 65% entro le ore notturne. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, mentre i venti continueranno a soffiare da Nord-Est a una velocità di circa 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà su valori moderati.

In conclusione, le previsioni del tempo per Genova indicano una giornata di Venerdì 1 Novembre caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un lieve aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni nelle temperature. Gli amanti del sole e delle passeggiate all’aperto potranno approfittare di queste condizioni per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.8° perc. +15.5° Assenti 9.6 NNE max 8.8 Grecale 77 % 1025 hPa 4 cielo sereno +15.5° perc. +15° Assenti 9.1 NNE max 8.7 Grecale 74 % 1025 hPa 7 cielo sereno +15.8° perc. +15.3° Assenti 8 NNE max 7.7 Grecale 72 % 1025 hPa 10 cielo sereno +19.9° perc. +19.4° Assenti 0.1 SSE max 2.6 Scirocco 59 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.3° perc. +20° Assenti 4.1 S max 3.4 Ostro 60 % 1024 hPa 16 cielo sereno +17.2° perc. +17° Assenti 2 SE max 2.3 Scirocco 77 % 1023 hPa 19 cielo sereno +16° perc. +15.6° Assenti 3.5 NE max 4 Grecale 74 % 1024 hPa 22 nubi sparse +15.4° perc. +14.9° Assenti 5.1 NE max 5.3 Grecale 73 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:09

