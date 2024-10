Meteo Genova, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Genova di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere, specialmente nelle prime ore del giorno. I dati meteorologici mostrano un’alta copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno intorno ai 13-17°C durante il giorno. La presenza di venti moderati da nord contribuirà a rendere l’atmosfera fresca e umida, con un tasso di umidità che si attesterà attorno all’80-86%.

Durante la notte, le condizioni saranno di pioggia leggera, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 13,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, con valori di pioviggine che raggiungeranno i 0.37mm. La velocità del vento sarà di circa 14,9 km/h, proveniente da nord, creando una brezza vivace.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente. Si continuerà a registrare pioggia leggera, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 17,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 99%, e le probabilità di precipitazioni si manterranno elevate, anche se l’intensità della pioggia diminuirà. Il vento si attenuerà, con velocità che scenderanno a circa 4,4 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora coperto, ma con una leggera diminuzione delle precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 60-62%. Il vento continuerà a soffiare da nord-est, con intensità leggera, rendendo l’atmosfera più gradevole rispetto alle ore precedenti.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con nubi sparse che sostituiranno il cielo completamente coperto. Le temperature scenderanno a circa 12°C, e l’umidità rimarrà attorno all’80%. Non si prevedono precipitazioni significative, e il vento si farà sentire con una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Genova nei prossimi giorni mostrano un graduale miglioramento. Dopo una giornata di piogge leggere e nuvole, si prevede che il fine settimana porterà condizioni più stabili e soleggiate, con temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più favorevole, mentre le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18-20°C.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +13.6° perc. +13.3° 0.37 mm 14.9 N max 21.8 Tramontana 86 % 1005 hPa 3 pioggia leggera +13.6° perc. +13.2° 0.24 mm 10.9 N max 15.6 Tramontana 85 % 1005 hPa 6 pioggia leggera +13.6° perc. +13.2° 0.2 mm 9.7 N max 13.6 Tramontana 83 % 1007 hPa 9 cielo coperto +14.4° perc. +14° prob. 48 % 10.5 NNE max 16.1 Grecale 80 % 1008 hPa 12 cielo coperto +17.1° perc. +16.5° prob. 29 % 4.4 NNE max 10.6 Grecale 61 % 1008 hPa 15 cielo coperto +17.1° perc. +16.5° prob. 5 % 2.4 NNE max 9 Grecale 62 % 1008 hPa 18 nubi sparse +14° perc. +13.6° Assenti 6.1 NNO max 8.8 Maestrale 78 % 1010 hPa 21 nubi sparse +12.6° perc. +12° Assenti 13.2 N max 16.7 Tramontana 83 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.