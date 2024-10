Meteo Giarre, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Giarre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse che si diraderanno nel corso della mattina, lasciando spazio a un cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 43%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità rimarrà attorno al 62%, garantendo un clima relativamente fresco e confortevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma già a partire dalle 09:00 si assisterà a un miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 24,7°C entro le 12:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5 e i 9 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 44%. Questo renderà la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, raggiungendo un cielo sereno. Le temperature toccheranno il picco di 24,8°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 21°C alle 17:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo il clima molto gradevole. L’umidità si attesterà intorno al 55%, garantendo un comfort ottimale.

La sera porterà con sé un cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 9% di nuvole visibili. La velocità del vento rimarrà leggera, favorendo una serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giarre nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con temperature miti e cieli sereni. Lunedì e martedì si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre mercoledì potrebbe esserci un incremento della nuvolosità. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima ideale.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.6° perc. +18.2° Assenti 6 NO max 6.5 Maestrale 63 % 1019 hPa 4 nubi sparse +18.4° perc. +17.7° Assenti 6.1 NO max 6.6 Maestrale 56 % 1019 hPa 7 cielo coperto +21.5° perc. +20.8° Assenti 2.6 N max 4.2 Tramontana 40 % 1020 hPa 10 nubi sparse +24.3° perc. +23.9° Assenti 9 SE max 6.7 Scirocco 43 % 1019 hPa 13 poche nuvole +24.8° perc. +24.5° Assenti 6.6 SE max 7.4 Scirocco 43 % 1018 hPa 16 cielo sereno +22.1° perc. +21.8° Assenti 3.5 SSE max 5.6 Scirocco 55 % 1018 hPa 19 cielo sereno +20.5° perc. +19.9° Assenti 6.2 NNO max 8.6 Maestrale 51 % 1019 hPa 22 poche nuvole +20.5° perc. +19.8° Assenti 6.9 NNO max 7.4 Maestrale 45 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.