Meteo Giarre, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giarre di Giovedì 17 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 20,2°C e i 24°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con picchi di cielo coperto, specialmente nelle prime ore del giorno e in serata. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 10 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 65%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 76%. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa e una temperatura percepita di 21°C.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 21,1°C a 24°C. L’umidità si manterrà attorno al 63-76%, mentre i venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-est. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Il pomeriggio porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere tra le 15:00 e le 16:00. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 22,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 52-53%, e l’umidità aumenterà fino all’82%. Le precipitazioni, seppur leggere, potrebbero portare a un accumulo di circa 0,11 mm.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, mantenendo temperature intorno ai 20,5°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’82%, e i venti continueranno a essere leggeri. Non si prevedono ulteriori precipitazioni, e la situazione meteo si stabilizzerà.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giarre nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Venerdì e Sabato potrebbero portare un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle schiarite e una diminuzione delle probabilità di pioggia. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +20.8° perc. +20.9° Assenti 0.9 OSO max 2.4 Libeccio 76 % 1021 hPa 5 cielo coperto +20.3° perc. +20.4° Assenti 0.3 NNO max 3 Maestrale 78 % 1021 hPa 8 cielo coperto +22.8° perc. +22.9° Assenti 5.5 SSE max 7.6 Scirocco 70 % 1022 hPa 11 cielo coperto +24.1° perc. +24.2° Assenti 9.3 SE max 10.9 Scirocco 63 % 1021 hPa 14 nubi sparse +23.4° perc. +23.6° prob. 8 % 8 SE max 9.1 Scirocco 67 % 1020 hPa 17 nubi sparse +20.6° perc. +20.8° prob. 8 % 4.5 SSO max 6.4 Libeccio 82 % 1021 hPa 20 cielo coperto +20.5° perc. +20.7° Assenti 3.1 S max 4.8 Ostro 82 % 1021 hPa 23 nubi sparse +20.2° perc. +20.4° Assenti 3.7 SSO max 5.8 Libeccio 82 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.