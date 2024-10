Meteo Ginosa, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Ginosa indicano una giornata caratterizzata da un cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da nord-ovest. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno, mantenendo condizioni di cielo sereno e una buona visibilità. Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno a circa 19°C, ma senza variazioni significative nel meteo. La sera si presenterà fresca, con temperature che si attesteranno attorno ai 14°C.

Durante la notte, il cielo rimarrà sereno con una temperatura di 14,1°C alle 00:00 e una leggera brezza da nord-ovest. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno fino all’alba, con temperature che varieranno leggermente, mantenendosi sopra i 13°C.

Nella mattina, il sole sorgerà e porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 21°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo una giornata luminosa. I venti saranno moderati, con velocità che si aggireranno intorno ai 16 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero calo delle temperature, che scenderanno a 19,4°C alle 15:00. Anche in questo periodo, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di previsioni del tempo continueranno a essere favorevoli per attività all’aperto. L’umidità si manterrà attorno al 55%, rendendo l’aria piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Le condizioni di cielo sereno continueranno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Ginosa indicano una giornata ideale per trascorrere del tempo all’aperto, con temperature miti e cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero variare leggermente, ma senza significative perturbazioni in vista. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un clima favorevole anche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.7° perc. +13.4° Assenti 14.3 NO max 28.4 Maestrale 88 % 1022 hPa 5 cielo sereno +13.3° perc. +13° Assenti 13.9 NO max 29.2 Maestrale 87 % 1023 hPa 8 cielo sereno +18° perc. +17.5° Assenti 16.4 NNO max 23.9 Maestrale 63 % 1024 hPa 11 cielo sereno +21.7° perc. +21° Assenti 17.5 N max 19.2 Tramontana 44 % 1023 hPa 14 cielo sereno +20.8° perc. +20.1° Assenti 19.1 NNE max 20.8 Grecale 47 % 1023 hPa 17 cielo sereno +16.3° perc. +15.8° Assenti 11.4 N max 21.1 Tramontana 71 % 1023 hPa 20 cielo sereno +15.1° perc. +14.9° Assenti 12.2 NNO max 21.1 Maestrale 85 % 1024 hPa 23 cielo sereno +14.2° perc. +13.8° Assenti 11.7 NO max 20.6 Maestrale 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 16:47

