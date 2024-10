Meteo Ginosa, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Ginosa si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un’ottima visibilità e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento, con la presenza di poche nuvole e un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno, favorendo un clima piacevole e ideale per attività all’aperto. La sera porterà un leggero calo delle temperature, ma senza particolari variazioni nelle condizioni meteorologiche.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Ginosa registrerà nubi sparse con una temperatura di circa 17,2°C e una percezione di 16,7°C. La velocità del vento sarà di 3,7 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con un’umidità del 69%. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi attorno ai 16°C fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, tra le 06:00 e le 12:00, il cielo si schiarirà progressivamente. Alle 08:00, la temperatura raggiungerà i 21,6°C, con un’umidità del 49% e una leggera brezza da Nord. A mezzogiorno, la temperatura toccherà i 26,2°C, mantenendo condizioni di nubi sparse e una pressione atmosferica di 1018 hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà sereno. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 25,9°C alle 14:00, con un’umidità del 37%. Le condizioni rimarranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà il calore del pomeriggio. Alle 17:00, la temperatura scenderà a 20,2°C, ma il cielo continuerà a rimanere sereno.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai 18°C. Le poche nuvole previste non influenzeranno significativamente il clima, mantenendo un’atmosfera tranquilla e piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 67% entro le 21:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Ginosa indicano una giornata di bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni termiche. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima ideale per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17° perc. +16.6° Assenti 5.8 NNO max 5.7 Maestrale 68 % 1019 hPa 4 nubi sparse +16.4° perc. +15.9° Assenti 8.3 NNO max 8.9 Maestrale 67 % 1019 hPa 7 nubi sparse +19.7° perc. +19.2° Assenti 8.6 NNO max 11.8 Maestrale 56 % 1020 hPa 10 nubi sparse +24.6° perc. +24.2° Assenti 5.9 NNE max 7.3 Grecale 40 % 1020 hPa 13 poche nuvole +26.4° perc. +26.4° Assenti 5.7 ENE max 9.6 Grecale 36 % 1018 hPa 16 cielo sereno +22° perc. +21.6° Assenti 9.4 E max 17 Levante 50 % 1019 hPa 19 poche nuvole +18.9° perc. +18.6° Assenti 4.9 N max 5 Tramontana 65 % 1020 hPa 22 poche nuvole +18.1° perc. +17.7° Assenti 4.4 NNO max 4.4 Maestrale 68 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:08

