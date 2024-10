Meteo Ginosa, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Ginosa indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e schiarite, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e qualche pioggia leggera, mentre nella mattina il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà nuovamente nubi sparse, con temperature in calo.

Durante la notte, a partire dalle ore 00:00, Ginosa vedrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 19,5°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 3,3 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest. Con il passare delle ore, la situazione meteo cambierà: alle 01:00, si prevede pioggia leggera con una temperatura di 19,3°C e una copertura nuvolosa al 100%. La probabilità di precipitazioni sarà del 3%.

Proseguendo nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo presenterà nubi sparse e la temperatura salirà fino a 22,8°C alle 08:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20,1 km/h alle 09:00. Le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un cielo sereno previsto fino a metà giornata. Alle 12:00, la temperatura toccherà i 26,8°C, con un’umidità del 34%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo rimarrà sereno fino alle 15:00, quando si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. La temperatura massima si attesterà intorno ai 27,1°C. Le nubi sparse si faranno più presenti, ma senza portare piogge. La velocità del vento si manterrà attorno ai 19,6 km/h.

La sera vedrà un ritorno a condizioni nuvolose, con temperature che scenderanno fino a 17,7°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa sarà al 64% e il vento si attenuerà, mantenendosi su valori leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ginosa nei prossimi giorni evidenziano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza significative variazioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre è consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni nel corso della settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.3° perc. +19.4° 0.29 mm 6.9 OSO max 16.7 Libeccio 81 % 1012 hPa 4 nubi sparse +17.9° perc. +17.5° prob. 38 % 10.7 SSO max 29.4 Libeccio 66 % 1011 hPa 7 cielo sereno +20.7° perc. +20.4° Assenti 13.8 OSO max 24.9 Libeccio 57 % 1012 hPa 10 nubi sparse +25.2° perc. +24.9° Assenti 17.8 SO max 22.2 Libeccio 41 % 1012 hPa 13 cielo sereno +27.1° perc. +26.6° Assenti 17.5 S max 19 Ostro 33 % 1010 hPa 16 nubi sparse +22.3° perc. +22.1° Assenti 15.8 SSE max 24.9 Scirocco 57 % 1010 hPa 19 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° Assenti 7 SSE max 10.7 Scirocco 75 % 1010 hPa 22 nubi sparse +18.1° perc. +17.8° Assenti 3.7 OSO max 5.2 Libeccio 69 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:17

