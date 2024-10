Meteo Gioia del Colle, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 6 Ottobre a Gioia del Colle si preannunciano variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la mattina, si registreranno valori termici in aumento, mentre nel pomeriggio si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. La sera porterà un ritorno a condizioni più stabili, con cieli parzialmente nuvolosi.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,3°C, con nubi sparse e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà al 33%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 77%. Le condizioni di vento saranno moderate, con una velocità di 15,7 km/h e raffiche che potranno raggiungere i 26,1 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento della temperatura fino a 21,6°C intorno a mezzogiorno. La brezza sarà leggera, con velocità che varieranno tra 10,9 km/h e 14,4 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 37%. Durante questa fase della giornata, la probabilità di precipitazioni rimarrà assente, garantendo condizioni ideali per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: la copertura nuvolosa aumenterà fino al 46%, con temperature che scenderanno a 17,9°C. Si registreranno anche piogge leggere, con un’intensità di 0,1 mm e una probabilità di pioggia che si attesterà al 50%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Est, mantenendo una velocità di circa 12,5 km/h.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli che si schiariranno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 19%, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 75%. Le condizioni di vento saranno più calme, con velocità che scenderanno a 8,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia del Colle nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Lunedì e martedì si preannunciano giornate di sole, con temperature in lieve aumento, mentre mercoledì potrebbe esserci un nuovo incremento della nuvolosità. Sarà quindi opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Gioia del Colle

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +15.1° perc. +14.8° prob. 27 % 15.8 NNO max 26.4 Maestrale 79 % 1012 hPa 4 cielo sereno +14.1° perc. +13.6° prob. 32 % 11.8 NO max 22.6 Maestrale 78 % 1012 hPa 7 cielo sereno +16.6° perc. +16° prob. 7 % 14.4 NO max 19.4 Maestrale 64 % 1013 hPa 10 cielo sereno +20.2° perc. +19.4° prob. 3 % 11.9 NO max 13.5 Maestrale 44 % 1013 hPa 13 nubi sparse +21.8° perc. +21° Assenti 11.9 NNO max 15.2 Maestrale 37 % 1012 hPa 16 nubi sparse +17.9° perc. +17.4° Assenti 15.9 NNE max 15.2 Grecale 64 % 1013 hPa 19 poche nuvole +15.9° perc. +15.6° prob. 5 % 8.4 NE max 12 Grecale 77 % 1015 hPa 22 poche nuvole +15.4° perc. +15° prob. 9 % 3.2 ENE max 3.4 Grecale 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:21

