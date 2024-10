Meteo Gioia del Colle, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gioia del Colle di Mercoledì 16 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il clima sarà gradevole, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La presenza di poche nuvole garantirà una visibilità discreta, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 24,8°C intorno alle 11:00. La brezza leggera proveniente da nord-est contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole, nonostante la copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata. L’umidità, in questa fase, si attesterà attorno al 43%, rendendo il clima ancora più confortevole.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 22°C nel tardo pomeriggio, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 61%. Non si prevedono precipitazioni, ma il vento, che soffierà da sud-est, potrà intensificarsi, portando a raffiche fino a 11,9 km/h.

In sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi attorno ai 19°C. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 66%, e il vento si presenterà con intensità leggera. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo, e la situazione rimarrà stabile fino a notte inoltrata.

In conclusione, le previsioni meteo per Gioia del Colle nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa persistente. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi condizioni simili, con un cielo nuvoloso e temperature che non subiranno variazioni significative. Gli amanti del clima fresco e della tranquillità troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare per un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.7° perc. +16.4° Assenti 6.9 N max 7.5 Tramontana 74 % 1020 hPa 4 nubi sparse +16° perc. +15.8° Assenti 8.2 NNE max 9.7 Grecale 81 % 1020 hPa 7 nubi sparse +19.1° perc. +18.8° Assenti 7.1 NNE max 8.7 Grecale 67 % 1021 hPa 10 nubi sparse +23.7° perc. +23.4° Assenti 3.7 NE max 3.1 Grecale 47 % 1020 hPa 13 cielo coperto +25° perc. +24.7° Assenti 5.5 ESE max 6.6 Scirocco 43 % 1019 hPa 16 cielo coperto +21.2° perc. +20.9° Assenti 7.3 SE max 11.9 Scirocco 57 % 1019 hPa 19 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° Assenti 6 S max 10.8 Ostro 65 % 1020 hPa 22 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° Assenti 8.3 SE max 12.5 Scirocco 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:06

