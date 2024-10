Meteo Gioia del Colle, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Gioia del Colle indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una serata coperta. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. I venti saranno prevalentemente deboli, con qualche raffica più intensa nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su livelli elevati, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, il meteo si presenterà con un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,6°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 13,3°C. La velocità del vento sarà di circa 12,2 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 24,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 09:00, quando si inizieranno a vedere poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,8°C entro le 11:00. La temperatura percepita sarà simile, attestandosi attorno ai 19°C. I venti continueranno a soffiare da Nord, con una velocità che varierà tra i 11,1 km/h e i 15,7 km/h. L’umidità, pur diminuendo, si manterrà sopra il 46%.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà significativamente. A partire dalle 13:00, il cielo si coprirà, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. Le temperature inizieranno a scendere, passando dai 19,9°C delle 13:00 ai 14,9°C delle 17:00. La temperatura percepita seguirà lo stesso trend, con valori che si manterranno attorno ai 14,5°C. I venti si faranno più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 17,3 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo sarà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 99%. Le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 14°C. La temperatura percepita sarà di circa 13,6°C. I venti si attenueranno, con velocità che varieranno tra i 7 km/h e i 10 km/h. L’umidità rimarrà alta, superando l’86%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia del Colle nei prossimi giorni evidenziano un trend di temperature in calo, con un aumento della copertura nuvolosa. Sabato e Domenica si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e una maggiore instabilità atmosferica. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni significative nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.2° perc. +12.8° Assenti 12.3 NNO max 24.7 Maestrale 85 % 1024 hPa 5 cielo sereno +12.6° perc. +12.1° Assenti 11.7 NNO max 22.8 Maestrale 83 % 1024 hPa 8 cielo sereno +16.9° perc. +16.2° Assenti 15.7 NNO max 21.4 Maestrale 61 % 1024 hPa 11 poche nuvole +19.8° perc. +19° Assenti 15 N max 16.5 Tramontana 46 % 1023 hPa 14 nubi sparse +19.2° perc. +18.4° Assenti 15.8 N max 18 Tramontana 47 % 1022 hPa 17 nubi sparse +14.9° perc. +14.5° Assenti 12.4 N max 21 Tramontana 77 % 1023 hPa 20 cielo coperto +14.2° perc. +13.9° Assenti 10 NNO max 15.6 Maestrale 86 % 1023 hPa 23 cielo coperto +13.5° perc. +13.1° Assenti 7 NNO max 7.6 Maestrale 84 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 16:45

