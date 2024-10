Meteo Gioia Tauro, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gioia Tauro di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le nubi sparse si trasformeranno in un cielo completamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 18°C. La brezza leggera proveniente da Sud Est accompagnerà la serata, mantenendo l’umidità su livelli elevati, intorno all’82%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con una temperatura che salirà fino a raggiungere i 22°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 50%. La brezza leggera, con velocità che varierà tra i 4,9 km/h e i 8,6 km/h, garantirà un certo comfort nonostante l’assenza di sole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. La temperatura massima si stabilizzerà attorno ai 22°C, con un’umidità che aumenterà fino al 68%. Il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni. Anche in questo frangente, il vento continuerà a soffiare da Sud, mantenendo una brezza leggera.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,8°C. Il cielo rimarrà completamente coperto, e l’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 69%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata fresca ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia Tauro nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto, sarà opportuno prepararsi a condizioni di cielo coperto e a una certa umidità, che caratterizzeranno anche i giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.9° perc. +19° Assenti 8.3 SE max 9.9 Scirocco 82 % 1023 hPa 3 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° Assenti 8.3 SE max 9.9 Scirocco 80 % 1023 hPa 6 cielo coperto +18.6° perc. +18.5° Assenti 9.2 SE max 11.7 Scirocco 77 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22.4° perc. +22.1° Assenti 6.6 SSE max 10.1 Scirocco 53 % 1023 hPa 12 cielo coperto +22.8° perc. +22.5° Assenti 6.1 SSO max 9.5 Libeccio 52 % 1022 hPa 15 cielo coperto +21.4° perc. +21.2° Assenti 6.9 S max 11.2 Ostro 62 % 1022 hPa 18 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° Assenti 9.3 SSE max 11.7 Scirocco 73 % 1022 hPa 21 cielo coperto +18.2° perc. +17.9° Assenti 9.7 SE max 12.5 Scirocco 71 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 17:00

