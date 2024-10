Meteo Giugliano in Campania, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giugliano in Campania di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La temperatura massima prevista si attesterà intorno ai 22,7°C, mentre la minima sarà di circa 17,3°C. La velocità del vento varierà, con intensità che raggiungerà i 12 km/h nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 50% e il 72%.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che scenderà fino a 18,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da Nord e Nord-Ovest.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno che favorirà un aumento della temperatura fino a raggiungere i 22,3°C intorno a mezzogiorno. Le condizioni di umidità si ridurranno, rendendo l’aria più piacevole. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 10 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, ma senza precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. L’umidità aumenterà leggermente, ma non supererà il 64%. Le condizioni di vento continueranno a essere favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

Durante la sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%. La velocità del vento si manterrà bassa, contribuendo a un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giugliano in Campania indicano una giornata di Lunedì 14 Ottobre con condizioni meteo variabili, ma complessivamente favorevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e un’alternanza di sole e nuvole. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate, tenendo presente che l’umidità potrà influenzare la percezione del caldo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Giugliano in Campania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° Assenti 5 NNO max 6.5 Maestrale 68 % 1020 hPa 3 cielo coperto +17.8° perc. +17.5° Assenti 4.3 N max 5.4 Tramontana 71 % 1019 hPa 6 nubi sparse +17.6° perc. +17.2° Assenti 4.8 NNE max 5.5 Grecale 70 % 1019 hPa 9 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 2.2 E max 3.7 Levante 56 % 1020 hPa 12 cielo sereno +22.6° perc. +22.3° Assenti 10.2 O max 8.6 Ponente 50 % 1019 hPa 15 nubi sparse +21.8° perc. +21.5° Assenti 12 O max 10.2 Ponente 53 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20° perc. +19.8° Assenti 6.9 ONO max 8 Maestrale 64 % 1019 hPa 21 cielo coperto +19.5° perc. +19.4° Assenti 5.1 NO max 6.2 Maestrale 70 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.