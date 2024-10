Meteo Giugliano in Campania, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Giugliano in Campania si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un significativo aumento della copertura nuvolosa e possibilità di piogge nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 24,2°C intorno a mezzogiorno. La situazione meteorologica evidenzierà anche una leggera intensificazione del vento, che soffierà prevalentemente da sud-ovest.

Durante la notte, le condizioni saranno di nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 68%, con una leggera brezza proveniente da nord-est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 15%. Con il passare delle ore, la temperatura tenderà a scendere leggermente, mantenendosi comunque sopra i 19°C.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma già a partire dalle 08:00 si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 91% entro le 10:00. Le temperature saliranno fino a un massimo di 23,7°C intorno alle 11:00, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, con valori inferiori al 4%.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo nel meteo. A partire dalle 14:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 22,2°C a 20,7°C entro le 17:00. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,87mm. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 61%.

Nella sera, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si prevedono ulteriori precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità intorno al 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giugliano in Campania nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili, con un graduale miglioramento a partire da mercoledì. Le temperature si manterranno su valori miti, ma senza significative variazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle possibili piogge nel pomeriggio di martedì, mentre il resto della settimana promette un clima più sereno e asciutto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.4° perc. +20.5° prob. 15 % 6.4 NE max 7.3 Grecale 73 % 1026 hPa 3 nubi sparse +19.8° perc. +19.8° prob. 14 % 6.8 NE max 7.7 Grecale 75 % 1026 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +19.5° prob. 14 % 5.8 ENE max 7.9 Grecale 77 % 1026 hPa 9 cielo coperto +22.1° perc. +22.1° prob. 2 % 5.1 ENE max 6.1 Grecale 65 % 1026 hPa 12 nubi sparse +24.2° perc. +24.2° prob. 18 % 4.5 SO max 4.8 Libeccio 57 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +21.4° perc. +21.4° 0.26 mm 10.3 SO max 12 Libeccio 72 % 1026 hPa 18 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° prob. 76 % 5.3 ONO max 5.9 Maestrale 75 % 1027 hPa 21 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° prob. 8 % 6.9 NE max 9 Grecale 78 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:08

