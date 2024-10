Meteo Giugliano in Campania, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Giugliano in Campania indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e, infine, in serata si registreranno delle piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una massima che raggiungerà i 23°C. La situazione meteorologica sarà influenzata da una leggera brezza proveniente da sud-est, che accompagnerà la giornata.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente stabili, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà contenuta, con una percentuale che si aggirerà attorno al 34%. La mattina si presenterà con un cielo sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 22°C intorno alle 10:00. La brezza leggera, con velocità di circa 12,8 km/h, garantirà un comfort termico ottimale.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo completamente coperto. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 21°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 17 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative fino a questo momento.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un ulteriore deterioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno sui 21°C, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 78%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,48 mm. La brezza vivace continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Giugliano in Campania nei prossimi giorni evidenzieranno un trend di instabilità, con possibilità di piogge che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, poiché il clima potrebbe variare rapidamente. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, rendendo opportuno prepararsi a eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Giugliano in Campania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19° perc. +18.8° Assenti 1.2 N max 3 Tramontana 71 % 1014 hPa 3 poche nuvole +18.4° perc. +18.2° Assenti 1.3 ENE max 3.5 Grecale 73 % 1013 hPa 6 poche nuvole +18.7° perc. +18.6° Assenti 3.3 ESE max 6.1 Scirocco 74 % 1013 hPa 9 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° Assenti 9.5 S max 11.8 Ostro 60 % 1012 hPa 12 poche nuvole +23.2° perc. +22.9° Assenti 15.2 SSO max 17 Libeccio 53 % 1011 hPa 15 cielo coperto +22° perc. +21.9° Assenti 14.4 SSO max 16.3 Libeccio 61 % 1010 hPa 18 cielo coperto +21.5° perc. +21.5° Assenti 11.5 S max 16.2 Ostro 67 % 1010 hPa 21 nubi sparse +21.1° perc. +21.2° prob. 5 % 13.9 SSE max 22.2 Scirocco 72 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:38

