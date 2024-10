Meteo Giussano, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Giussano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con possibilità di pioggia leggera nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +14,9°C e +18,2°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 90%. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. La temperatura si attesterà intorno ai +14,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà alta, attorno all’88%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà fino a +15,6°C alle 08:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 97%, e il vento sarà debole, con velocità di circa 2,3 km/h. L’umidità inizierà a scendere leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 80%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +17,4°C alle 15:00. La probabilità di pioggia aumenterà, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 18:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e l’umidità si attesterà intorno all’84%.

La sera porterà con sé piogge leggere, con temperature che scenderanno a +15,6°C. Il vento rimarrà debole, e la probabilità di precipitazioni sarà attorno al 49%. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, contribuendo a un’atmosfera piuttosto grigia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giussano nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il maltempo continui anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori simili e una costante presenza di nuvole. È consigliabile prepararsi a condizioni di pioggia leggera e a un’atmosfera umida, che caratterizzeranno la settimana entrante.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Giussano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° prob. 45 % 4.2 NNE max 5.9 Grecale 88 % 1022 hPa 3 nubi sparse +14.2° perc. +14° prob. 22 % 4.2 NNO max 4.3 Maestrale 90 % 1022 hPa 6 cielo coperto +13.9° perc. +13.6° prob. 22 % 5.6 NNE max 5.7 Grecale 89 % 1022 hPa 9 nubi sparse +16.6° perc. +16.3° prob. 1 % 0.2 NO max 2.3 Maestrale 78 % 1024 hPa 12 nubi sparse +18.2° perc. +18° Assenti 7.4 SSO max 6.4 Libeccio 73 % 1024 hPa 15 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° prob. 8 % 4.4 SO max 6.1 Libeccio 79 % 1023 hPa 18 pioggia leggera +16° perc. +16° 0.39 mm 1.7 NO max 3.2 Maestrale 89 % 1025 hPa 21 cielo coperto +15.6° perc. +15.7° prob. 49 % 4.8 O max 8.6 Ponente 93 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.