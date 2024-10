Meteo Giussano, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Domenica 6 Ottobre a Giussano si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% entro le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano che le temperature oscilleranno tra un minimo di +10,2°C e un massimo di +16,6°C, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +11°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, portando a condizioni di cielo completamente coperto entro le ore 07:00. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i +12,4°C alle 08:00 e i +14,3°C alle 10:00. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 65-72%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo mostrano un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco massimo di +16,6°C intorno alle 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai +15°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a mantenere una copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +12,7°C a mezzanotte. L’umidità si manterrà intorno al 74%, mentre le condizioni di vento rimarranno leggere, contribuendo a un clima complessivamente fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per Giussano indicano una giornata nuvolosa, con temperature miti e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un possibile aumento della copertura nuvolosa, suggerendo che l’autunno si farà sentire sempre di più. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteorologiche potrebbero non favorire giornate di bel tempo nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11° perc. +10.2° Assenti 4.2 NNE max 5.8 Grecale 78 % 1014 hPa 3 nubi sparse +10.5° perc. +9.5° Assenti 4.8 NNE max 7.3 Grecale 75 % 1013 hPa 6 nubi sparse +10.5° perc. +9.4° Assenti 4.8 NNE max 7.2 Grecale 72 % 1014 hPa 9 cielo coperto +13.5° perc. +12.6° Assenti 3.5 S max 2.8 Ostro 63 % 1014 hPa 12 cielo coperto +16.1° perc. +15.2° Assenti 4 SSO max 3.9 Libeccio 56 % 1014 hPa 15 nubi sparse +16.2° perc. +15.4° Assenti 5.9 SSO max 5.6 Libeccio 56 % 1013 hPa 18 nubi sparse +14.3° perc. +13.6° Assenti 2.3 OSO max 3.5 Libeccio 68 % 1014 hPa 21 nubi sparse +13.2° perc. +12.4° Assenti 3.7 NNE max 3.7 Grecale 74 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:48

