Meteo Giussano, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Giussano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno temperature attorno ai 12°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 17°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che toccheranno il 100% nelle ore centrali della giornata. I venti si presenteranno deboli, con velocità comprese tra 1,2 km/h e 6,6 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con poche nuvole, ma già dalle prime ore del mattino il cielo si coprirà progressivamente. Alle 06:00, la temperatura sarà di circa 11,7°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 87%. Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 17°C intorno alle 12:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori attorno all’1%.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto, con temperature stazionarie attorno ai 17°C. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra il 59% e il 68%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità che varierà tra il 16% e il 24%. I venti rimarranno leggeri, favorendo una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore più tarde.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con valori che toccheranno il 99%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e l’umidità continuerà a mantenersi alta, superando l’80%. La notte si concluderà con un cielo nuovamente parzialmente nuvoloso, ma senza variazioni significative nelle temperature.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giussano nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le probabilità di pioggia rimarranno basse. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima stabile, ma con scarsa esposizione al sole.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Giussano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +12.4° perc. +11.9° Assenti 6.3 NNE max 7.6 Grecale 82 % 1017 hPa 3 nubi sparse +11.8° perc. +11.1° Assenti 5.5 N max 5.3 Tramontana 80 % 1018 hPa 6 cielo coperto +11.7° perc. +11° Assenti 5.1 N max 4.6 Tramontana 77 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.3° perc. +14.5° prob. 1 % 1.5 OSO max 1.4 Libeccio 64 % 1019 hPa 12 cielo coperto +17° perc. +16.3° prob. 1 % 4 S max 3.7 Ostro 60 % 1018 hPa 15 cielo coperto +17° perc. +16.4° prob. 16 % 4.5 SSE max 5.1 Scirocco 62 % 1017 hPa 18 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° prob. 13 % 1.2 SSO max 2.6 Libeccio 77 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14° perc. +13.6° Assenti 2.9 NNE max 3.3 Grecale 82 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.