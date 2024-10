Meteo Gorgonzola, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Gorgonzola si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso. Durante la notte, la città sarà avvolta da un cielo coperto, con piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattinata. Le temperature oscilleranno tra i 12,1°C e i 14,8°C, mentre l’umidità si manterrà elevata, attorno al 96%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 29,4 km/h. Le previsioni del tempo indicano una giornata in cui le precipitazioni saranno costanti, con accumuli significativi.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a piogge moderate che continueranno fino a metà giornata. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,6°C e 12,8°C, con un’umidità che rimarrà alta. Il vento, proveniente principalmente da est-sud-est, avrà una velocità di circa 9,9 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 28,8 km/h. Le previsioni meteo per questa fascia oraria evidenziano una probabilità di pioggia che si attesta attorno al 96%.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno cambiamenti significativi. Le piogge moderate continueranno a cadere, con temperature che si manterranno sui 12,8°C. La velocità del vento varierà tra 1,5 km/h e 8 km/h, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno al 95%. Le previsioni del tempo indicano che le precipitazioni si concentreranno maggiormente tra le 13:00 e le 17:00, con accumuli che potranno superare i 2 mm.

Con l’arrivo della sera, le piogge si attenueranno leggermente, ma continueranno a manifestarsi. Le temperature scenderanno fino a 12,1°C, con un’umidità che rimarrà alta. Il vento si presenterà moderato, con velocità comprese tra 6,2 km/h e 9,8 km/h. Le previsioni meteo per la sera confermano la presenza di piogge leggere, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,79 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Gorgonzola indicano una giornata caratterizzata da piogge costanti e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile attenuazione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Gorgonzola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.8° perc. +14.8° prob. 51 % 11.1 E max 26.1 Levante 93 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +13.7° perc. +13.6° 0.46 mm 9.6 ESE max 26.3 Scirocco 93 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +13.2° perc. +13° 1.5 mm 9.9 ESE max 28.8 Scirocco 96 % 1005 hPa 9 pioggia moderata +12.8° perc. +12.6° 1.14 mm 6.4 ESE max 13 Scirocco 94 % 1006 hPa 12 pioggia moderata +12.8° perc. +12.7° 2.74 mm 1.7 NNE max 8.3 Grecale 95 % 1005 hPa 15 pioggia moderata +13.1° perc. +12.9° 1.76 mm 1.5 SO max 12.5 Libeccio 95 % 1003 hPa 18 pioggia moderata +12.6° perc. +12.4° 1.48 mm 9.3 NO max 18.5 Maestrale 95 % 1004 hPa 21 pioggia leggera +12.3° perc. +12.1° 0.83 mm 6.9 O max 13.6 Ponente 95 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:53

