Meteo Gorgonzola, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Gorgonzola indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,4 km/h e i 3,2 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali e settentrionali.

Nella mattina, i valori termici inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà leggermente più alta, attorno ai 19,6°C. Anche in questa fase della giornata, il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si attesterà attorno al 62%. La velocità del vento si manterrà bassa, favorendo una sensazione di calore.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con picchi di 20,2°C. Le condizioni di cielo sereno continueranno a caratterizzare la giornata, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, attorno al 67%. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma non supererà i 4,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con umidità che si avvicinerà all’85%. La velocità del vento sarà moderata, ma non ci si aspetta alcuna perturbazione.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gorgonzola indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questa settimana particolarmente gradevole per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni ideali per godere delle ultime giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Gorgonzola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.8° perc. +14.5° Assenti 2.4 ONO max 2.8 Maestrale 84 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.2° perc. +13.9° Assenti 3 NNO max 3.1 Maestrale 85 % 1024 hPa 7 cielo sereno +14.4° perc. +14.1° Assenti 3.2 OSO max 4.2 Libeccio 84 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.4° perc. +18.1° Assenti 1.7 O max 2.1 Ponente 68 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.2° perc. +19.9° Assenti 2.5 S max 1.2 Ostro 61 % 1023 hPa 16 cielo sereno +17.9° perc. +17.6° Assenti 4.1 S max 4.2 Ostro 74 % 1023 hPa 19 cielo sereno +16.3° perc. +16.1° Assenti 2.5 NE max 2.7 Grecale 81 % 1024 hPa 22 cielo sereno +15.4° perc. +15.2° Assenti 1.1 NNE max 1.4 Grecale 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:08

