Meteo Gorgonzola, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gorgonzola di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge leggere che accompagneranno la notte e una progressiva attenuazione delle precipitazioni durante il giorno. La temperatura si manterrà su valori relativamente freschi, oscillando tra i 10,4°C e i 13,7°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, con cieli coperti al mattino e nubi sparse nel pomeriggio e nella sera.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,3°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 km/h e i 6,9 km/h, proveniente principalmente da direzioni variabili come Ovest e Nord Ovest. Le precipitazioni saranno contenute, con accumuli che non supereranno i 0,76 mm.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento della copertura nuvolosa, con cieli che rimarranno coperti fino a metà giornata. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 13,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che non supereranno i 8,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno all’80%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo continuerà a migliorare, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12,6°C, mentre il vento si farà sentire leggermente di più, con raffiche che potranno raggiungere i 10,6 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, attestandosi attorno al 26%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un ulteriore miglioramento, con nubi sparse che prenderanno il posto del cielo coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 10,4°C entro la fine della giornata. Il vento si manterrà debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h. L’umidità rimarrà alta, ma senza precipitazioni attese.

In conclusione, le previsioni meteo per Gorgonzola di Venerdì 4 Ottobre evidenziano una giornata di transizione, con piogge leggere al mattino e un miglioramento nel pomeriggio e nella sera. I prossimi giorni potrebbero portare a un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Sarà importante monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, ma si prevede un fine settimana più stabile e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Gorgonzola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.3° perc. +12° 0.76 mm 6.9 ONO max 17.5 Maestrale 93 % 1005 hPa 3 pioggia leggera +11.7° perc. +11.3° 0.48 mm 5.8 ENE max 9.9 Grecale 92 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +11.6° perc. +11.2° 0.21 mm 2.2 ENE max 4.4 Grecale 93 % 1007 hPa 9 cielo coperto +12.7° perc. +12.3° prob. 49 % 5.5 SSE max 5.8 Scirocco 87 % 1009 hPa 12 cielo coperto +13.7° perc. +13.2° prob. 43 % 7.7 SE max 7.7 Scirocco 78 % 1009 hPa 15 cielo coperto +12.6° perc. +12.2° prob. 26 % 8.7 SE max 10.6 Scirocco 84 % 1010 hPa 18 cielo coperto +11.7° perc. +11.2° prob. 10 % 2.8 E max 4.1 Levante 89 % 1012 hPa 21 nubi sparse +10.8° perc. +10.3° Assenti 1.9 ENE max 2.7 Grecale 91 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.