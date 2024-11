Meteo Gorizia, le previsioni per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, si prevede una copertura nuvolosa variabile tra il 36% e il 79%, con temperature intorno ai 13,2°C. La mattina porterà cieli sereni e un aumento delle temperature fino a 19,2°C. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà, raggiungendo una copertura del 97% e temperature a 17°C. Sabato, la notte inizierà con nubi sparse e temperature a 12,8°C. Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature saliranno a 20,2°C. Domenica, si prevede un cielo coperto con temperature in calo fino a 8,4°C in serata, segnalando un cambiamento rispetto al Sabato.

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, si prevede una situazione di nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 36% al 79%. Le temperature si manterranno intorno ai 13,2°C a mezzanotte, scendendo leggermente fino a 12,9°C alle 03:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 6,8 km/h e 7,8 km/h, proveniente principalmente da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,2°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, attestandosi attorno al 18%. La velocità del vento sarà leggera, con valori che varieranno tra 3,3 km/h e 4,7 km/h. L’umidità scenderà al 63% e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi intorno ai 1024 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, passando a una condizione di cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97% alle 13:00. Le temperature scenderanno a 17°C alle 15:00, mentre la velocità del vento si manterrà tra 3,9 km/h e 4,9 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 79%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse e le temperature si attesteranno intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 72%. La velocità del vento sarà leggera, con valori che varieranno tra 3,3 km/h e 4,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’88% e la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1024 hPa.

Sabato 2 Novembre

Nella notte di Sabato 2 Novembre, si prevede un cielo con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 75% al 29%. Le temperature si manterranno intorno ai 12,8°C a mezzanotte, scendendo fino a 12,4°C alle 03:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,9 km/h e 5,9 km/h, proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà attorno all’89%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 10%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,2°C intorno alle 12:00. La velocità del vento sarà leggera, con valori che varieranno tra 4,5 km/h e 5,4 km/h. L’umidità scenderà al 56% e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi intorno ai 1023 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente con nubi sparse, mantenendo una copertura nuvolosa attorno al 34%. Le temperature scenderanno a 17,7°C alle 15:00, mentre la velocità del vento si manterrà tra 4,6 km/h e 6,4 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 73%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno tra 12,1 km/h e 12,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’82% e la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1026 hPa.

Domenica 3 Novembre

Nella notte di Domenica 3 Novembre, si prevede un cielo con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 77% al 31%. Le temperature si manterranno intorno ai 12,3°C a mezzanotte, scendendo fino a 11,3°C alle 03:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 13,4 km/h e 13,9 km/h, proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1027 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 42%. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 14,5°C intorno alle 10:00. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno tra 12,3 km/h e 12,5 km/h. L’umidità scenderà al 66% e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi intorno ai 1028 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno a 12,4°C alle 15:00, mentre la velocità del vento si manterrà tra 11,1 km/h e 12,3 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 68%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà cielo coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 8,4°C. La velocità del vento sarà leggera, con valori che varieranno tra 10,1 km/h e 10,7 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 74% e la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1027 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Gorizia si presenterà con un inizio promettente, caratterizzato da temperature miti e cieli sereni, soprattutto Sabato. Tuttavia, Domenica porterà un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa e temperature in calo. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno approfittare della giornata di Sabato per godere di condizioni più favorevoli.

