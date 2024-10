Meteo Gragnano, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Gragnano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con possibilità di piogge leggere nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,5°C e i 23,7°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 18,4 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno all’85%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 19,7°C e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 97%. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, intorno al 10%, e non si registreranno piogge. Con il passare delle ore, le nuvole si faranno più sparse, portando a una lieve diminuzione della temperatura percepita.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 23,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno all’86%, e la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa. Il vento soffierà da sud-est a una velocità di circa 12 km/h, rendendo l’aria leggermente fresca ma comunque gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che porteranno a una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 44%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, intorno al 5%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno a circa 21°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente fino al 100%. Le precipitazioni si presenteranno sotto forma di pioviggine, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,33 mm. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 20%, rendendo necessario un ombrello per chi avrà intenzione di uscire.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gragnano nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con temperature che si manterranno su valori miti ma con un aumento della probabilità di piogge. Venerdì e nel weekend si potrebbero verificare ulteriori episodi di pioggia, pertanto si consiglia di seguire attentamente gli aggiornamenti per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Gragnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.7° perc. +20° prob. 10 % 10.5 SSE max 13.1 Scirocco 86 % 1011 hPa 3 nubi sparse +19.6° perc. +19.9° prob. 6 % 10.7 SSE max 13.2 Scirocco 87 % 1010 hPa 6 cielo coperto +19.5° perc. +19.8° prob. 6 % 12.1 SE max 14.9 Scirocco 86 % 1010 hPa 9 cielo coperto +21.7° perc. +21.8° prob. 3 % 10.4 SE max 12.6 Scirocco 72 % 1010 hPa 12 cielo coperto +23.7° perc. +23.7° Assenti 10.2 S max 14.1 Ostro 61 % 1009 hPa 15 nubi sparse +23° perc. +23.1° prob. 6 % 11.8 S max 16.3 Ostro 65 % 1008 hPa 18 nubi sparse +21.8° perc. +22° prob. 5 % 10.7 SSE max 16.2 Scirocco 75 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +21.4° perc. +21.8° 0.19 mm 11 S max 15.6 Ostro 82 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.