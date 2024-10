Meteo Gragnano, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Gragnano si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La presenza di venti leggeri e una bassa probabilità di precipitazioni contribuiranno a creare un clima ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18,9°C, con una leggera diminuzione fino a 18,1°C nelle ore più fredde. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa molto bassa, intorno al 1%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Nord-Est, con velocità che non supereranno i 3,3 km/h.

Nella mattina, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 22,4°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna nuvola, e l’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 51%. I venti continueranno a essere leggeri, con intensità che varierà tra i 1,5 km/h e i 8,5 km/h. Questo clima mite renderà la mattinata particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 20,7°C alle ore 16:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento saranno favorevoli, con brezze leggere che non supereranno i 9,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,1°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. I venti si faranno più leggeri, mantenendosi sotto i 6 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gragnano indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da un clima sereno e temperature gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di queste belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Gragnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.8° perc. +18.5° Assenti 3.3 NE max 3.8 Grecale 70 % 1023 hPa 4 cielo sereno +18.2° perc. +18° Assenti 2.1 NNE max 3.3 Grecale 71 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18.8° perc. +18.5° Assenti 2.7 NE max 3.4 Grecale 67 % 1023 hPa 10 cielo sereno +21.7° perc. +21.3° Assenti 1.5 ONO max 3.5 Maestrale 52 % 1023 hPa 13 cielo sereno +22.2° perc. +21.9° Assenti 9.5 O max 8.7 Ponente 54 % 1021 hPa 16 cielo sereno +20.7° perc. +20.4° Assenti 7.6 O max 8.6 Ponente 63 % 1021 hPa 19 cielo sereno +20.4° perc. +20.1° Assenti 5.1 NNE max 6.9 Grecale 64 % 1021 hPa 22 cielo sereno +19.4° perc. +19.1° Assenti 2.7 ESE max 3.9 Scirocco 65 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:57

