Meteo Gragnano, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Gragnano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,3°C e i 21,4°C, mentre i venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 10 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 18,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 73%, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 74%. I venti soffieranno da Est-Nord Est a una velocità di circa 3,4 km/h.

Durante la mattina, ci si aspetta un cielo sereno con temperature in lieve aumento, che raggiungeranno i 21,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 5%. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi al 58%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che varierà tra 2,9 km/h e 9 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 20,6°C e 21,1°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 78%. I venti, provenienti principalmente da Ovest-Sud Ovest, si intensificheranno leggermente, raggiungendo una velocità di circa 10,4 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 18,5°C. L’umidità si attesterà attorno al 69%, e i venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 2,7 km/h. La situazione rimarrà stabile, senza precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gragnano nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domenica e Lunedì si prevede un aumento della copertura nuvolosa, ma senza particolari eventi meteorologici significativi. Gli amanti del bel tempo potranno godere di una giornata serena, mentre chi preferisce un clima più fresco dovrà attendere l’arrivo di nuove perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Gragnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.3° perc. +18.1° Assenti 3.4 ENE max 3.8 Grecale 74 % 1016 hPa 3 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° Assenti 5.1 ENE max 4.4 Grecale 78 % 1016 hPa 6 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° Assenti 3.5 E max 3.3 Levante 76 % 1017 hPa 9 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 3.2 SSO max 3.7 Libeccio 61 % 1018 hPa 12 cielo sereno +21.4° perc. +21.1° Assenti 9 OSO max 6.8 Libeccio 58 % 1017 hPa 15 nubi sparse +20.6° perc. +20.3° Assenti 8.5 OSO max 6.9 Libeccio 60 % 1017 hPa 18 nubi sparse +19.5° perc. +19.2° Assenti 5.8 ONO max 6 Maestrale 64 % 1018 hPa 21 nubi sparse +19° perc. +18.6° Assenti 2.2 ONO max 3.3 Maestrale 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:21

