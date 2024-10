Meteo Gravina di Catania, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Gravina di Catania indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra i 16,6°C e i 21,2°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,3 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,3°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 68%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1022 hPa. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Ovest.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, passando da nubi sparse a condizioni più soleggiate. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 21,2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà, portandosi al 55%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi intorno ai 1022 hPa. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore calo della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,7°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili. La velocità del vento potrebbe raggiungere i 11,3 km/h, rendendo l’aria fresca e gradevole.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 16,6°C. L’umidità aumenterà, ma non supererà il 82%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa, mentre il vento rimarrà debole, con direzione variabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Gravina di Catania si presenteranno favorevoli, con un clima sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.9° perc. +16.5° Assenti 2.1 ONO max 2.8 Maestrale 70 % 1022 hPa 5 nubi sparse +16.9° perc. +16.4° Assenti 1.3 NNO max 3.3 Maestrale 68 % 1022 hPa 8 nubi sparse +19.4° perc. +19° Assenti 4.3 E max 7.2 Levante 61 % 1023 hPa 11 nubi sparse +21.1° perc. +20.7° Assenti 7.6 ESE max 7.9 Scirocco 55 % 1023 hPa 14 nubi sparse +20.8° perc. +20.5° Assenti 8.2 SE max 7.3 Scirocco 58 % 1022 hPa 17 nubi sparse +18.1° perc. +18° Assenti 6.6 ESE max 10.9 Scirocco 75 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17.3° perc. +17.1° Assenti 2.1 SSE max 4.7 Scirocco 79 % 1024 hPa 23 cielo sereno +16.6° perc. +16.5° Assenti 2.4 ONO max 3.1 Maestrale 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:59

