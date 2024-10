Meteo Gravina in Puglia, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 13 Ottobre, Gravina in Puglia si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da una predominanza di nuvole e temperature che si manterranno su valori moderati. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con condizioni di cielo che passeranno da poche nuvole a un cielo coperto, per poi stabilizzarsi su una situazione di nubi sparse nel pomeriggio. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 24°C durante le ore centrali della giornata, mentre la sera si assisterà a un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Gravina in Puglia saranno caratterizzate da poche nuvole, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 21%, e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 3,7 km/h. Con l’avanzare della notte, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo un’alta copertura nuvolosa dell’88% alle 01:00. La temperatura continuerà a scendere leggermente, arrivando a 14,4°C.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che varieranno da 14°C a 17°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 92% alle 07:00. Con l’ora di pranzo, il clima inizierà a migliorare, con un cielo che si aprirà a nubi sparse e temperature che toccheranno i 24°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 7,8 km/h.

Nel pomeriggio, il tempo si stabilizzerà ulteriormente, con un cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si manterranno attorno ai 23°C e 24°C, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà al 18%. La brezza si farà sentire, con raffiche che potranno raggiungere i 15,9 km/h. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, le nubi torneranno a farsi più presenti, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 67%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo completamente coperto e temperature che scenderanno fino a 16°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 64% alle 21:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 3 km/h, ma la sensazione di freschezza si farà più intensa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina in Puglia indicano una giornata di Domenica 13 Ottobre caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno moderate. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, rendendo opportuno prepararsi a condizioni meteo più instabili.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.4° perc. +13.9° Assenti 3.5 ONO max 4.1 Maestrale 76 % 1018 hPa 4 nubi sparse +13.7° perc. +13.1° Assenti 2.4 NO max 3 Maestrale 74 % 1018 hPa 7 cielo coperto +17° perc. +16.3° Assenti 3 O max 3.2 Ponente 58 % 1019 hPa 10 nubi sparse +22.2° perc. +21.5° Assenti 2 O max 6.3 Ponente 40 % 1018 hPa 13 cielo sereno +24.4° perc. +23.8° Assenti 7.8 N max 13.2 Tramontana 31 % 1017 hPa 16 nubi sparse +20.6° perc. +19.9° Assenti 15.4 NE max 21.7 Grecale 47 % 1017 hPa 19 cielo coperto +17.8° perc. +17.2° Assenti 3.3 ESE max 3.7 Scirocco 60 % 1019 hPa 22 cielo coperto +16.8° perc. +16.2° Assenti 3.6 NNO max 3.9 Maestrale 65 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:12

