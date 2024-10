Meteo Gravina in Puglia, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Gravina in Puglia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e piacevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre le temperature si manterranno intorno ai 16°C. Con l’arrivo della mattina, ci sarà un miglioramento, con un aumento delle temperature che raggiungeranno i 25,5°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con poche nuvole che non impediranno l’afflusso di sole. Anche la velocità del vento rimarrà moderata, oscillando tra i 4,5 km/h e i 12,3 km/h.

Durante il pomeriggio, il meteo si presenterà particolarmente favorevole, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La pressione atmosferica si manterrà su valori normali, intorno ai 1018 hPa, e non si prevedono precipitazioni. La sera porterà un leggero calo delle temperature, che scenderanno fino a 17°C, ma il clima rimarrà comunque gradevole, con una leggera brezza.

Nel dettaglio, la notte inizierà con temperature di circa 16,6°C, con una leggera diminuzione fino a 15,3°C nelle prime ore del mattino. La mattina si presenterà con temperature in aumento, che toccheranno i 24,6°C a metà mattina. Il pomeriggio sarà il momento più caldo della giornata, con picchi di 25,5°C e un cielo sereno. La sera si prevede tranquilla, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina in Puglia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Domani e dopodomani, le temperature continueranno a oscillare intorno ai 24-25°C, con cieli prevalentemente sereni e una leggera ventilazione.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.4° perc. +15.7° Assenti 4.5 NNO max 4.8 Maestrale 64 % 1019 hPa 4 nubi sparse +15.3° perc. +14.7° Assenti 4.9 NNO max 5.4 Maestrale 69 % 1019 hPa 7 poche nuvole +18.4° perc. +17.9° Assenti 5 N max 6.5 Tramontana 59 % 1020 hPa 10 poche nuvole +23.5° perc. +22.9° Assenti 4.3 NNE max 4.4 Grecale 41 % 1020 hPa 13 poche nuvole +25.5° perc. +25.1° Assenti 7.1 NNE max 7.1 Grecale 36 % 1018 hPa 16 cielo sereno +21.5° perc. +21° Assenti 15 NE max 19.5 Grecale 50 % 1019 hPa 19 poche nuvole +18° perc. +17.6° Assenti 3.1 NE max 3.6 Grecale 67 % 1020 hPa 22 poche nuvole +17.2° perc. +16.8° Assenti 2 NNE max 2.3 Grecale 70 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:09

