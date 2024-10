Meteo Gravina in Puglia, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Gravina in Puglia si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della mattinata, portando a un cielo completamente coperto nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 17,1°C della notte e i 25,9°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione prevista verso sera. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 16,8 km/h.

Durante la notte, Gravina in Puglia avrà un cielo con poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 14%, e l’umidità si manterrà attorno al 66%. Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, raggiungendo una copertura nuvolosa del 80% entro le 08:00. Le temperature saliranno progressivamente, toccando i 22,5°C alle 09:00 e i 25,3°C a mezzogiorno. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da sud-est.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 25,9°C alle 13:00, per poi scendere a 20,1°C entro le 18:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 59%. La velocità del vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 16,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 19,4°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100%. La velocità del vento si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque presente, creando una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gravina in Puglia indicano un proseguimento di condizioni nuvolose e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con possibilità di schiarite nel fine settimana. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi ottime condizioni per godere delle bellezze della città, mentre chi cerca il sole dovrà attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.8° perc. +16.3° Assenti 2.2 NNE max 2.6 Grecale 67 % 1020 hPa 4 nubi sparse +16.2° perc. +15.7° Assenti 2.5 NNE max 3.3 Grecale 70 % 1020 hPa 7 nubi sparse +19.1° perc. +18.6° Assenti 3.1 E max 3.9 Levante 61 % 1021 hPa 10 cielo coperto +24.1° perc. +23.7° Assenti 7.9 SE max 7.5 Scirocco 43 % 1020 hPa 13 cielo coperto +25.9° perc. +25.6° Assenti 8.6 SE max 8.8 Scirocco 38 % 1018 hPa 16 cielo coperto +22.1° perc. +21.7° Assenti 9.6 SE max 16.8 Scirocco 52 % 1019 hPa 19 cielo coperto +19.8° perc. +19.4° Assenti 6.6 SE max 10.4 Scirocco 60 % 1020 hPa 22 cielo coperto +19.4° perc. +19° Assenti 8.4 SSE max 18.7 Scirocco 63 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:08

