Meteo Gravina in Puglia, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Gravina in Puglia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, permettendo così un’ottima visibilità e un clima piacevole. La temperatura massima raggiungerà i 21°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 12°C. I venti soffieranno moderati, con una velocità che varierà tra i 10 e i 15 km/h, provenienti principalmente da Nord-Ovest.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo sereno e poche nuvole, favorendo un abbassamento delle temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. L’umidità sarà elevata, attorno all’88%, e i venti si manterranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 20 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà progressivamente, rendendo l’aria più secca e gradevole. I venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo una brezza leggera che contribuirà a rendere il clima ancora più piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 21°C, con condizioni di cielo sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità si manterrà attorno al 46%, garantendo un comfort termico ottimale. Non si prevedono precipitazioni, e il sole dominerà il cielo.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un graduale abbassamento delle temperature, che scenderanno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con nubi sparse che non porteranno a fenomeni di pioggia. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 23 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gravina in Puglia indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e un clima prevalentemente asciutto. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il sole continuerà a dominare il cielo, rendendo queste giornate ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.1° perc. +12.8° Assenti 10.3 NO max 17.6 Maestrale 89 % 1023 hPa 5 cielo sereno +12.6° perc. +12.2° Assenti 10.4 NO max 17.4 Maestrale 90 % 1023 hPa 8 cielo sereno +16.8° perc. +16.4° Assenti 14.1 NO max 19.7 Maestrale 70 % 1024 hPa 11 cielo sereno +20.6° perc. +19.9° Assenti 14.5 NO max 15.8 Maestrale 49 % 1022 hPa 14 cielo sereno +20.7° perc. +20.1° Assenti 14.9 NNO max 16.3 Maestrale 47 % 1021 hPa 17 cielo sereno +16.3° perc. +15.7° Assenti 9.6 NNO max 15.7 Maestrale 67 % 1022 hPa 20 nubi sparse +14.3° perc. +14° Assenti 11.2 NO max 21.3 Maestrale 85 % 1023 hPa 23 nubi sparse +13.2° perc. +12.9° Assenti 10.8 ONO max 19.2 Maestrale 91 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 16:49

