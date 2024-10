Meteo Gravina in Puglia, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gravina in Puglia indicano un Venerdì 1 Novembre caratterizzato da condizioni prevalentemente serene durante la notte e la mattina, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 21,3°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni settentrionali, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 12,7°C. L’umidità sarà alta, attorno all’87%, e i venti soffieranno a una velocità di circa 9,3 km/h. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando si registreranno poche nuvole e temperature in aumento, che toccheranno i 20,7°C. L’intensità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12,7 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 13:00. Le temperature inizieranno a calare, passando dai 21,3°C alle 15,5°C entro le ore 17:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 59% verso sera. I venti continueranno a essere leggeri, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cielo che diventerà completamente coperto intorno alle 21:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13,9°C, con umidità che si attesterà intorno al 64%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e i venti rimarranno leggeri.

In conclusione, le previsioni meteo per Gravina in Puglia nei prossimi giorni evidenzieranno un trend di temperature in calo, con un possibile ritorno di condizioni più instabili. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti, poiché il meteo potrebbe riservare sorprese nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.3° perc. +11.8° Assenti 9.1 NO max 10.3 Maestrale 87 % 1024 hPa 5 cielo sereno +11.7° perc. +11.2° Assenti 9.4 ONO max 9.8 Maestrale 84 % 1024 hPa 8 cielo sereno +16.6° perc. +15.8° Assenti 9 NO max 12.4 Maestrale 56 % 1025 hPa 11 poche nuvole +20.7° perc. +19.8° Assenti 9.8 NNO max 11 Maestrale 36 % 1023 hPa 14 nubi sparse +21° perc. +20° Assenti 11.1 N max 11.9 Tramontana 35 % 1022 hPa 17 nubi sparse +15.5° perc. +14.7° Assenti 6.1 N max 7.5 Tramontana 59 % 1023 hPa 20 nubi sparse +14.1° perc. +13.3° Assenti 6.8 NO max 7.2 Maestrale 66 % 1023 hPa 23 cielo coperto +13.2° perc. +12.3° Assenti 7.6 NO max 8.3 Maestrale 64 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.