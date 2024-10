Meteo Gravina in Puglia, le previsioni per il weekend 4 – 6 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 21,8°C e un vento di 27,6 km/h da Sud-Sud Ovest. Durante la mattina, il cielo si schiarirà, portando a temperature che raggiungeranno 25,6°C. Nel pomeriggio, il clima sarà sereno con temperature attorno ai 25,5°C, mentre in serata scenderanno a 14,8°C. Sabato, il cielo sarà sereno al mattino, ma nel pomeriggio arriveranno piogge leggere con temperature in calo fino a 17,6°C. Domenica, si prevede un miglioramento con cielo sereno e temperature attorno ai 19,1°C.

Venerdì 4 Ottobre

Durante la notte di Venerdì 4 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,8°C, con una temperatura percepita di 21,6°C. La velocità del vento sarà di 27,6 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 48,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 30%, ma non si registreranno piogge. L’umidità si manterrà attorno al 57% e la pressione atmosferica sarà di 1005 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 11:00, quando si passerà a poche nuvole e successivamente a cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, partendo da 19,4°C alle 06:00 fino a raggiungere i 25,6°C alle 12:00. La velocità del vento varierà da 10,3 km/h a 16,8 km/h, mantenendosi prevalentemente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità diminuirà fino al 26% alle 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25,5°C alle 13:00, per poi scendere a 22,7°C alle 15:00. La velocità del vento continuerà a mantenersi tra 18 km/h e 25,1 km/h, con una leggera intensificazione. L’umidità si attesterà attorno al 32%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno fino a 14,8°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà a 7,3 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 64%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1012 hPa.

Sabato 5 Ottobre

La notte di Sabato 5 Ottobre si presenterà con un cielo sereno e temperature che varieranno da 14,3°C a 13,1°C. La velocità del vento sarà piuttosto bassa, oscillando tra 5,3 km/h e 6,5 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 67% e la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno fino alle 12:00, quando si registreranno temperature comprese tra 14,6°C e 23°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 11,7 km/h alle 12:00. L’umidità si ridurrà fino al 34%.

Nel pomeriggio, il tempo cambierà drasticamente, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 14:00. Le temperature scenderanno fino a 20,6°C alle 14:00 e continueranno a diminuire fino a 17,6°C alle 17:00. La velocità del vento varierà tra 5,3 km/h e 15,6 km/h, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 75%.

La sera di Sabato sarà caratterizzata da pioggia leggera che continuerà fino a tarda notte. Le temperature si attesteranno attorno ai 14°C e la velocità del vento si manterrà tra 7,5 km/h e 9,6 km/h. L’umidità aumenterà fino al 81%.

Domenica 6 Ottobre

Nella notte di Domenica 6 Ottobre, si prevede pioggia leggera con temperature che inizieranno a 13,4°C e scenderanno fino a 13°C. La velocità del vento sarà di 9,9 km/h, proveniente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno all’84% e la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, passando a poche nuvole e successivamente a cielo sereno. Le temperature saliranno fino a 19,8°C alle 11:00. La velocità del vento varierà da 11,7 km/h a 17,9 km/h, mantenendosi prevalentemente da Nord Ovest. L’umidità si ridurrà fino al 45%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,1°C alle 14:00. La velocità del vento si manterrà tra 19 km/h e 21,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 50%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere sereno con temperature che scenderanno fino a 14,1°C alle 21:00. La velocità del vento sarà piuttosto bassa, oscillando tra 4,3 km/h e 6 km/h. L’umidità aumenterà fino al 72%.

In conclusione, il fine settimana a Gravina in Puglia si presenterà con un Venerdì prevalentemente sereno, un Sabato caratterizzato da piogge e un Domenica con miglioramenti e schiarite. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle condizioni meteo di Sabato, mentre Domenica offrirà opportunità migliori per godere del bel tempo.

