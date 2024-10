Meteo Grottaglie, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Grottaglie di Domenica 13 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore centrali, con un aumento della copertura nuvolosa nelle ore serali. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15°C e i 24°C, mentre i venti saranno leggeri, prevalentemente da nord e nord-est. L’umidità si presenterà su livelli moderati, contribuendo a un comfort climatico accettabile.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con un’umidità che si manterrà attorno al 73%. I venti soffieranno da nord-nord-ovest a una velocità di circa 8 km/h, creando una leggera brezza.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto intorno alle 07:00. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 23°C entro le 12:00, mentre l’umidità scenderà al 42%. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con velocità comprese tra 5 km/h e 6 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con temperature che toccheranno il picco di 24°C. L’umidità rimarrà contenuta attorno al 43%, mentre i venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 17 km/h. Questo renderà il pomeriggio particolarmente gradevole, ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà nuovamente. Il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno fino a 17°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi intorno al 68%. I venti continueranno a soffiare da nord, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grottaglie indicano una giornata di Domenica 13 Ottobre con un clima variabile, che offrirà momenti di sole e temperature piacevoli durante il giorno, seguiti da un aumento della nuvolosità in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, rendendo opportuno seguire gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Grottaglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +15.8° perc. +15.4° Assenti 8.9 NNO max 12.4 Maestrale 73 % 1018 hPa 4 nubi sparse +15.4° perc. +14.9° Assenti 9 NNO max 11.4 Maestrale 75 % 1018 hPa 7 cielo coperto +18.6° perc. +18.1° Assenti 5.7 NNO max 7.2 Maestrale 61 % 1018 hPa 10 nubi sparse +22.5° perc. +22° Assenti 5.7 O max 7.8 Ponente 44 % 1018 hPa 13 cielo sereno +23.8° perc. +23.3° Assenti 2.6 NO max 9.6 Maestrale 43 % 1017 hPa 16 poche nuvole +19.9° perc. +19.5° Assenti 12.4 NE max 17.1 Grecale 60 % 1017 hPa 19 cielo coperto +17.9° perc. +17.5° Assenti 7.2 NNE max 9.5 Grecale 68 % 1019 hPa 22 cielo coperto +17.4° perc. +16.9° Assenti 7.7 N max 9.5 Tramontana 65 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:08

