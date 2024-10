Meteo Grottaglie, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Grottaglie indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 40 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1023 hPa.

Durante la mattina, il meteo continuerà a presentarsi sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà su valori vivaci, oscillando tra i 20 e i 25 km/h, proveniente principalmente da nord. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi attorno ai 17°C. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La velocità del vento potrebbe aumentare, con raffiche che potrebbero superare i 30 km/h. L’umidità continuerà a variare, ma rimarrà comunque su valori relativamente alti.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, rendendo la serata ideale per attività all’aperto. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potrebbero ancora raggiungere i 40 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grottaglie nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, è possibile che nei giorni successivi si verifichino lievi variazioni, con un possibile aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.7° perc. +15.6° Assenti 16.9 NNO max 34.4 Maestrale 87 % 1021 hPa 5 cielo sereno +15.5° perc. +15.3° Assenti 20.3 NNO max 38.2 Maestrale 86 % 1022 hPa 8 cielo sereno +19.1° perc. +18.8° Assenti 22.5 N max 27.8 Tramontana 67 % 1023 hPa 11 cielo sereno +21.3° perc. +21° Assenti 23.3 N max 23.4 Tramontana 58 % 1023 hPa 14 cielo sereno +20.2° perc. +19.9° Assenti 24.1 N max 27 Tramontana 64 % 1023 hPa 17 cielo sereno +17° perc. +16.8° Assenti 15.9 N max 31.8 Tramontana 81 % 1023 hPa 20 cielo sereno +16.6° perc. +16.5° Assenti 20.3 N max 40.2 Tramontana 84 % 1023 hPa 23 cielo sereno +16° perc. +15.8° Assenti 15.2 N max 32.7 Tramontana 82 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 16:44

