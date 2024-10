Meteo Grottaglie, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Grottaglie si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registrerà un cielo sereno che favorirà un abbassamento delle temperature, mentre nella mattina il sole dominerà il panorama, portando a un incremento delle temperature. Nel pomeriggio, le condizioni di bel tempo continueranno, sebbene si possano notare alcune nubi sparse. Infine, la sera si presenterà con un cielo parzialmente nuvoloso, ma senza particolari variazioni climatiche.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Grottaglie avrà un cielo sereno con una temperatura di circa 17°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 2%, e la velocità del vento si manterrà intorno ai 3,2 km/h da ovest. Con l’avanzare delle ore, la situazione cambierà leggermente: alle 01:00 il cielo diventerà coperto, con una temperatura che salirà a 17,1°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%.

Proseguendo nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura salirà fino a 18,1°C. Con il passare delle ore, il sole si farà sempre più presente, portando a temperature che toccheranno i 24,5°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori attorno al 6%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 27,1 km/h.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a caratterizzare la giornata. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 24°C, con un cielo sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, si assisterà a un leggero aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno circa il 14% del cielo. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, mantenendo un clima gradevole. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 21 km/h, rendendo la serata fresca ma non fredda.

In conclusione, le previsioni meteo per Grottaglie indicano una giornata di bel tempo, con temperature piacevoli e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni nella copertura nuvolosa. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere delle belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Grottaglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.1° perc. +16.6° Assenti 3.2 OSO max 4.8 Libeccio 66 % 1014 hPa 4 nubi sparse +16.4° perc. +16° Assenti 2.7 SE max 4.8 Scirocco 72 % 1013 hPa 7 cielo sereno +20.2° perc. +19.9° Assenti 12.3 SSE max 18.7 Scirocco 61 % 1013 hPa 10 cielo sereno +23.8° perc. +23.7° Assenti 23.4 S max 26.3 Ostro 59 % 1012 hPa 13 cielo sereno +24.5° perc. +24.6° Assenti 27.4 SSE max 29.5 Scirocco 58 % 1010 hPa 16 cielo sereno +22.5° perc. +22.8° Assenti 24.6 SSE max 34.3 Scirocco 76 % 1009 hPa 19 nubi sparse +21.4° perc. +21.8° Assenti 21.7 SSE max 37.7 Scirocco 83 % 1010 hPa 22 nubi sparse +21.2° perc. +21.7° prob. 2 % 19.6 S max 34.2 Ostro 86 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.