Meteo Grottaglie, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Grottaglie indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,6°C e i 22,6°C, mentre i venti soffieranno moderati, contribuendo a un comfort climatico generale.

Nella notte, le condizioni saranno di nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 78%, e i venti si muoveranno da Nord-Nord Est a una velocità di 5,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1027 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che si presenterà sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,6°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16 km/h, e la copertura nuvolosa scenderà al 4%. L’umidità si attesterà intorno al 55%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che inizieranno a calare leggermente, portandosi sui 20,7°C alle ore 15:00. I venti continueranno a soffiare da Nord, con intensità che potrà raggiungere i 20,3 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno all’8%, e l’umidità aumenterà leggermente fino al 67%.

La sera porterà un cambiamento, con un incremento della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno fino a 16,8°C alle ore 23:00, mentre la percentuale di nuvolosità salirà fino al 73%. I venti si manterranno vivaci, con raffiche che potranno raggiungere i 23 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’84%, rendendo l’aria più umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grottaglie nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più variabili, con possibilità di nuvole e temperature in calo. Giovedì e Venerdì potrebbero portare un aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature, quindi è consigliabile prepararsi a un clima più fresco e umido.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Grottaglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° Assenti 7.4 NNE max 8.1 Grecale 73 % 1027 hPa 4 poche nuvole +16.8° perc. +16.4° Assenti 7.7 N max 9.3 Tramontana 71 % 1027 hPa 7 cielo sereno +19° perc. +18.5° Assenti 9.8 N max 16.3 Tramontana 61 % 1028 hPa 10 cielo sereno +22.4° perc. +22.1° Assenti 13 N max 14.1 Tramontana 55 % 1028 hPa 13 cielo sereno +22.3° perc. +22.2° Assenti 16.8 NNE max 17.6 Grecale 61 % 1026 hPa 16 cielo sereno +19.1° perc. +19° Assenti 12.9 N max 23.4 Tramontana 74 % 1027 hPa 19 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° Assenti 10.8 N max 25.3 Tramontana 77 % 1027 hPa 22 nubi sparse +17.1° perc. +17° Assenti 9.5 NNO max 21.3 Maestrale 81 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:54

