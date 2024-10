Meteo Grottaglie, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Grottaglie indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un cielo sereno che accompagnerà le prime ore del giorno.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere cieli sereni, con temperature che si attesteranno tra i 15°C e i 21°C. La brezza vivace, con velocità che raggiungerà i 19,4 km/h, contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 60-65%, favorendo una sensazione di comfort. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1021-1023 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno tra i 19°C e i 21°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 2%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 30 km/h, rendendo l’atmosfera più frizzante. L’umidità potrà salire fino all’80%, ma non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 16°C. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà sereno, con una leggera presenza di nuvole. La brezza fresca da Nord manterrà l’aria vivace, con velocità del vento che si attesterà attorno ai 20 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno all’84%, ma senza alcun rischio di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grottaglie indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero variare leggermente, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle belle giornate autunnali.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.5° perc. +15.5° Assenti 10.3 NNO max 20.2 Maestrale 90 % 1022 hPa 5 cielo sereno +15.1° perc. +15° Assenti 11.1 NNO max 21.7 Maestrale 91 % 1022 hPa 8 cielo sereno +18.8° perc. +18.6° Assenti 18 NNO max 23.5 Maestrale 71 % 1023 hPa 11 cielo sereno +21.4° perc. +21.1° Assenti 19.4 N max 21.2 Tramontana 60 % 1022 hPa 14 cielo sereno +20.4° perc. +20.2° Assenti 22.4 N max 26.4 Tramontana 65 % 1021 hPa 17 cielo sereno +17.3° perc. +17.3° Assenti 20.9 N max 39.7 Tramontana 83 % 1021 hPa 20 poche nuvole +16.9° perc. +16.8° Assenti 20.2 N max 40.6 Tramontana 83 % 1022 hPa 23 cielo sereno +16.6° perc. +16.6° Assenti 20.3 N max 39.2 Tramontana 85 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 16:45

