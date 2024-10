Meteo Guidonia, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Guidonia di Sabato 12 Ottobre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da nubi sparse e un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,6°C e i 22,5°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1017hPa, mentre l’umidità si attesterà su valori moderati, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le previsioni del tempo indicano un cielo inizialmente con nubi sparse, che si trasformerà in un cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a raggiungere i 15,2°C alle 01:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 15°C nelle ore successive. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che non supereranno i 5,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 75-77%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,3°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, con percentuali che scenderanno fino al 34%. Il vento rimarrà debole, con velocità comprese tra 1,5 km/h e 5,7 km/h. L’umidità, pur rimanendo presente, inizierà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con poche nuvole, e le temperature toccheranno il picco massimo di 22,5°C alle 13:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 47-52%, contribuendo a un clima piacevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le nubi torneranno a coprire il cielo, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 16,3°C alle 21:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno al 79%, mentre il vento si farà più leggero, con velocità che non supereranno i 4,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Guidonia di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, seguito da un miglioramento temporaneo nelle ore centrali, per poi tornare a condizioni più grigie in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni variabili, con possibilità di ulteriori cambiamenti nel clima. Gli amanti del sole potranno approfittare delle ore diurne, mentre le serate potrebbero risultare fresche e umide.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.6° perc. +15.2° Assenti 5.1 ENE max 5.2 Grecale 77 % 1016 hPa 3 cielo coperto +14.6° perc. +14° Assenti 4.9 ENE max 4.8 Grecale 74 % 1016 hPa 6 nubi sparse +14.4° perc. +13.8° Assenti 5.4 ENE max 5.7 Grecale 73 % 1017 hPa 9 nubi sparse +19.6° perc. +19.1° Assenti 2.5 ONO max 2.4 Maestrale 58 % 1018 hPa 12 nubi sparse +22.3° perc. +21.9° Assenti 5.7 ONO max 3.9 Maestrale 49 % 1018 hPa 15 poche nuvole +21.8° perc. +21.4° Assenti 4.6 NNO max 4.4 Maestrale 52 % 1017 hPa 18 nubi sparse +17.1° perc. +16.8° Assenti 3.4 OSO max 7.5 Libeccio 74 % 1018 hPa 21 cielo coperto +16.3° perc. +16.1° Assenti 4.6 ENE max 4.2 Grecale 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.