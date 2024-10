Meteo Guidonia, le previsioni per il weekend 11 – 13 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il meteo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 67%, con temperature intorno ai 16,3°C. La mattina porterà un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 21,2°C. Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà, raggiungendo un picco di 23,2°C. La sera, invece, il cielo si coprirà nuovamente, con temperature che scenderanno a 16°C. Sabato, il cielo sarà coperto, con temperature intorno ai 15,6°C e umidità alta. Domenica, il meteo migliorerà, con cieli sereni e temperature che toccheranno i 23,7°C nel pomeriggio, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il meteo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 67%. La temperatura si attesterà intorno ai 16,3°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 8,1 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 12,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 27%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’88%.

Proseguendo nella mattina, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature saliranno, raggiungendo i 20°C alle 09:00 e i 21,2°C alle 10:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 4,2 km/h e 4,5 km/h, sempre da Sud Est. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 3%. L’umidità inizierà a diminuire, toccando il 65% alle 09:00.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno il picco di 23,2°C alle 13:00. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con velocità del vento che varieranno tra 2,3 km/h e 6,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 48%, rendendo l’aria piacevole e fresca.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà nuovamente, passando a cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno fino a 16°C entro le 23:00, con una leggera brezza da Est. L’umidità aumenterà, arrivando al 91%. Non si prevedono precipitazioni, quindi il fine settimana inizierà con un clima prevalentemente asciutto.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre si presenterà con un cielo coperto, con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature si manterranno intorno ai 15,6°C, con una temperatura percepita di 15,3°C. La velocità del vento sarà di 5,4 km/h da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 79%, senza precipitazioni previste.

Durante la mattina, il meteo migliorerà leggermente, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 20°C alle 09:00. La velocità del vento rimarrà bassa, oscillando tra 1,7 km/h e 5,5 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 25%. L’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno al 60%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora coperto, con temperature che toccheranno i 21,9°C alle 15:00. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con velocità del vento che varieranno tra 4,3 km/h e 5,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54%, rendendo l’aria leggermente più fresca.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno fino a 16,2°C entro le 23:00, con una leggera brezza da Est. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 76%. Non si prevedono precipitazioni, quindi il fine settimana continuerà senza pioggia.

Domenica 13 Ottobre

La notte di Domenica 13 Ottobre si presenterà con un cielo coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una temperatura percepita di 15,5°C. La velocità del vento sarà di 4,7 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 4,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%, senza precipitazioni previste.

Durante la mattina, il meteo migliorerà notevolmente, con un cielo che passerà a sereno. Le temperature saliranno fino a 20,6°C alle 09:00 e toccheranno i 22,8°C alle 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 2,2 km/h e 6,1 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, toccando il 55%.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno il picco di 23,7°C alle 13:00. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con velocità del vento che varieranno tra 4,1 km/h e 6,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 44%, rendendo l’aria piacevole e fresca.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole. Le temperature scenderanno fino a 16,6°C entro le 23:00, con una leggera brezza da Nord Est. L’umidità aumenterà, arrivando al 69%. Non si prevedono precipitazioni, quindi il fine settimana si concluderà con un clima prevalentemente asciutto.

In conclusione, il fine settimana a Guidonia si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da un inizio nuvoloso, un Sabato coperto e una Domenica che offrirà un miglioramento significativo con cieli sereni e temperature gradevoli. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare della Domenica per attività all’aperto, mentre il Sabato potrebbe risultare più adatto per attività al chiuso.

