Meteo Iglesias, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

Le previsioni meteo per Iglesias di Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo nuvoloso. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra i 15,4°C e i 24°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, prevalentemente da est. La probabilità di precipitazioni sarà presente per gran parte della giornata, rendendo opportuno un abbigliamento adeguato.

Nella notte, si registrerà un cielo coperto con una temperatura di circa 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 92%, e ci sarà una probabilità di pioggia del 80%. Il vento si presenterà come una leggera brezza proveniente da est-nord est, con velocità di circa 8,2 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. Si prevede pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a 20,8°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa scenderà al 7%, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente. La velocità del vento si manterrà attorno ai 8,3 km/h, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 24°C. Tuttavia, le previsioni del tempo indicano che continueranno le piogge leggere, con una copertura nuvolosa che varierà dal 29% al 33%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,4 km/h. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 60%, suggerendo di avere a disposizione un ombrello o un impermeabile.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 18,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e non si prevedono precipitazioni significative. Il vento continuerà a soffiare da est, con intensità che potrà raggiungere i 28,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Iglesias di Domenica 27 Ottobre evidenziano una giornata con piogge leggere alternate a momenti nuvolosi. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, rendendo la settimana più favorevole per attività all’aperto. Si consiglia di monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.7° perc. +15.7° prob. 32 % 7 ENE max 7.5 Grecale 91 % 1018 hPa 4 pioggia leggera +15.6° perc. +15.5° 0.26 mm 7.2 ENE max 8.1 Grecale 90 % 1018 hPa 7 pioggia leggera +17° perc. +17° 0.29 mm 7.5 ENE max 11.7 Grecale 88 % 1019 hPa 10 pioggia leggera +22.1° perc. +22.2° 0.15 mm 9.4 SE max 15.7 Scirocco 69 % 1019 hPa 13 pioggia leggera +24.1° perc. +24° 0.2 mm 13.4 SE max 18.4 Scirocco 56 % 1018 hPa 16 pioggia leggera +20.9° perc. +21° 0.24 mm 10.9 E max 20.1 Levante 75 % 1020 hPa 19 cielo coperto +18.5° perc. +18.7° prob. 58 % 11.8 E max 28.7 Levante 87 % 1021 hPa 22 cielo coperto +18.4° perc. +18.6° prob. 52 % 11.2 E max 23.2 Levante 89 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:27

