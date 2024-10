Meteo Iglesias, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Iglesias di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo coperto e schiarite, con la presenza di piogge leggere al mattino. La temperatura si manterrà su valori miti, con massime che raggiungeranno i 26,2°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà prevalentemente leggera, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,9°C. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 93%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6 e i 10 km/h, proveniente da est-nord-est.

La mattina inizierà con pioggia leggera, che si intensificherà in moderata tra le 07:00 e le 08:00, portando accumuli di circa 1,28 mm. Le temperature si manterranno tra i 20°C e i 21,5°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 94%. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che si presenterà completamente coperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi sparse prenderanno il sopravvento, con temperature che raggiungeranno il picco di 26,2°C alle 13:00. La probabilità di precipitazioni diminuirà notevolmente, scendendo sotto il 30%. Il vento sarà debole, con direzione variabile, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno o con poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 18,1°C a mezzanotte. L’umidità rimarrà elevata, ma la probabilità di pioggia sarà praticamente assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Iglesias nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Venerdì e Sabato si prevede un cielo prevalentemente sereno, con massime che potrebbero superare i 27°C. Gli amanti del sole troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre le notti continueranno a essere fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +19.8° perc. +20.2° Assenti 6.6 NE max 9.8 Grecale 93 % 1016 hPa 5 cielo coperto +19.6° perc. +20° Assenti 8.1 ENE max 10.9 Grecale 93 % 1015 hPa 8 pioggia leggera +21.5° perc. +21.9° 0.1 mm 10.3 NE max 16.8 Grecale 84 % 1016 hPa 11 cielo coperto +22.6° perc. +22.9° prob. 54 % 8.4 ENE max 12.2 Grecale 74 % 1016 hPa 14 nubi sparse +24.5° perc. +24.7° prob. 22 % 3 NO max 5.8 Maestrale 62 % 1015 hPa 17 nubi sparse +20.2° perc. +20.4° prob. 36 % 6.4 O max 8.1 Ponente 83 % 1017 hPa 20 cielo sereno +19° perc. +19.2° prob. 7 % 6.9 ONO max 8.6 Maestrale 89 % 1018 hPa 23 nubi sparse +18.1° perc. +18.3° prob. 26 % 7.7 ONO max 11.8 Maestrale 91 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.