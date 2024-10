Meteo Iglesias, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Iglesias indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà nuovamente coperto. Nel pomeriggio, le condizioni di copertura nuvolosa rimarranno stabili, con una temperatura massima che si attesterà intorno ai 23,7°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si aggireranno attorno ai 17,1°C.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di circa 16,1°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno all’83%, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est a 11,2 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo 15,5°C alle 05:00, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 66%.

La mattina si aprirà con un cielo nuovamente coperto, con temperature che saliranno fino a 23,7°C entro le 12:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,8 km/h e i 11,7 km/h, sempre da Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 50-58%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una temperatura massima di 23,2°C alle 13:00, con il cielo completamente coperto e una copertura nuvolosa al 100%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che varieranno tra i 2,7 km/h e i 6,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70% verso le 17:00.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,1°C alle 22:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 12,7 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno al 77%, creando una sensazione di fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per Iglesias nei prossimi giorni non mostrano significativi cambiamenti. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Le condizioni di umidità elevata potrebbero rendere l’aria più pesante, specialmente nelle ore serali. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe faticare a farsi vedere nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.8° perc. +15.9° Assenti 10.6 E max 18.6 Levante 95 % 1021 hPa 5 nubi sparse +15.5° perc. +15.6° Assenti 10 E max 15.4 Levante 94 % 1021 hPa 8 nubi sparse +19.1° perc. +19° Assenti 12.1 E max 18.7 Levante 75 % 1022 hPa 11 cielo coperto +23.3° perc. +23° Assenti 11.7 E max 14.7 Levante 53 % 1022 hPa 14 cielo coperto +22.5° perc. +22.2° Assenti 2.7 SE max 6 Scirocco 54 % 1021 hPa 17 cielo coperto +18.7° perc. +18.4° Assenti 6.7 E max 7.7 Levante 70 % 1021 hPa 20 cielo coperto +18° perc. +17.7° Assenti 8 E max 10.8 Levante 71 % 1021 hPa 23 cielo coperto +16.8° perc. +16.6° Assenti 7.1 E max 9.7 Levante 80 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:23

