Meteo Iglesias, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

Le previsioni meteo per Iglesias di Venerdì 4 Ottobre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 16,7°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della nuvolosità e a precipitazioni che si intensificheranno nella mattina. Tuttavia, nel pomeriggio si prevede un miglioramento, con schiarite e temperature che raggiungeranno i 20,4°C. La sera porterà un cielo sereno e temperature in calo, che si stabilizzeranno attorno ai 14,9°C.

Nella notte, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature attorno ai 16,7°C. La brezza tesa, con velocità di circa 17,6 km/h, garantirà una sensazione di freschezza. Con l’arrivo della mattina, le condizioni cambieranno drasticamente: si prevede pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno tra i 16,3°C e i 18,7°C, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 16,7 km/h. Le precipitazioni, seppur leggere, si faranno sentire, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,29 mm.

Nel pomeriggio, la situazione meteo migliorerà notevolmente. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a momenti di sole e temperature che toccheranno i 20,4°C. La copertura nuvolosa scenderà al 59%, e le probabilità di pioggia diventeranno minime. La brezza vivace continuerà a soffiare, mantenendo un clima piacevole. Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 14,9°C. La brezza si farà più leggera, rendendo la serata particolarmente gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Iglesias indicano un Venerdì 4 Ottobre con un inizio instabile, ma che si trasformerà in una giornata più serena nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature che continueranno a scendere, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del sole potranno approfittare delle schiarite previste, mentre le temperature fresche della sera offriranno un piacevole sollievo dopo le calde giornate estive.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.6° perc. +16.1° Assenti 15.6 ONO max 30.9 Maestrale 67 % 1010 hPa 4 nubi sparse +17.6° perc. +17° Assenti 17.7 ONO max 32.9 Maestrale 63 % 1011 hPa 7 pioggia leggera +16.6° perc. +16.3° 0.29 mm 14.3 ONO max 28.9 Maestrale 79 % 1012 hPa 10 pioggia leggera +18.7° perc. +18.3° 0.1 mm 18 ONO max 27 Maestrale 64 % 1012 hPa 13 nubi sparse +20.2° perc. +19.7° prob. 4 % 20.1 ONO max 28.4 Maestrale 53 % 1012 hPa 16 poche nuvole +18.3° perc. +17.7° prob. 1 % 16.6 ONO max 25.1 Maestrale 57 % 1012 hPa 19 cielo sereno +15° perc. +14.4° Assenti 11.4 ONO max 20.1 Maestrale 70 % 1014 hPa 22 cielo sereno +14.8° perc. +14.3° Assenti 12.6 ONO max 22.6 Maestrale 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:59

