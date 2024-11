Meteo Imola, le previsioni per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si attesteranno attorno ai 14,1°C, con una temperatura percepita di 13,7°C. La velocità del vento sarà di 6,7 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno all’80%. La pressione atmosferica sarà stabile a 1025 hPa. Con il passare delle ore, fino alle 05:00, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 13°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 12,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente fino al 19%. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 6,3 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 78%. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 19,7°C entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà maggiormente, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 97%. Le temperature si manterranno intorno ai 19,9°C alle 13:00, per poi scendere a 16,2°C alle 16:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,1 km/h. L’umidità si attesterà tra il 60% e il 76%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nuvoloso con una copertura che varierà dal 71% al 32%. Le temperature scenderanno fino a 13,6°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà attorno agli 8,1 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 69%. Non si prevedono piogge, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Sabato 2 Novembre

La notte di Sabato 2 Novembre si aprirà con un cielo parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa del 25%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,4°C, con una temperatura percepita di 12,6°C. La velocità del vento sarà di 8,5 km/h proveniente da Sud Ovest, e l’umidità si manterrà attorno al 69%. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sereno, e le temperature scenderanno leggermente.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature saliranno fino a 19,1°C alle 13:00, con una temperatura percepita di 18,6°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 6,8 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 59%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo questa parte della giornata particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,8°C alle 14:00 e scenderanno a 15,5°C alle 16:00. La velocità del vento sarà di 6 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 70%. Anche in questa fascia oraria non si registreranno precipitazioni.

Nella sera, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole, con temperature che scenderanno fino a 13,2°C alle 22:00. La velocità del vento rimarrà attorno ai 5 km/h, e l’umidità aumenterà fino all’85%. Non si prevedono piogge, rendendo la serata ideale per passeggiate o eventi all’aperto.

Domenica 3 Novembre

La notte di Domenica 3 Novembre si presenterà con un cielo parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa del 28%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,8°C, con una temperatura percepita di 12,4°C. La velocità del vento sarà di 1,8 km/h proveniente da Sud Ovest, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’88%. Con il passare delle ore, il cielo rimarrà nuvoloso, e le temperature scenderanno leggermente.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 50%. Le temperature saliranno fino a 17,1°C alle 11:00, con una temperatura percepita di 16,6°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 67%, e non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,6°C alle 13:00. La velocità del vento sarà di 8,2 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 65%. Anche in questa fascia oraria non si registreranno precipitazioni, rendendo la giornata favorevole per attività all’aperto.

Nella sera, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno fino a 11,5°C alle 23:00. La velocità del vento sarà di 4,8 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 78%. Non si prevedono piogge, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, il fine settimana a Imola si preannuncia variabile, con un Venerdì prevalentemente nuvoloso e un Sabato soleggiato. Domenica porterà un ritorno di nuvole, ma senza precipitazioni significative. Sarà un’ottima occasione per godere di attività all’aperto, specialmente durante il Sabato.

